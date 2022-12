Queste sono applicazioni fornite dalla NASA

il una pentola Contiene molti strumenti utili per tutti coloro che vogliono saperne di più sullo spazio. Tra le opzioni che offre, le applicazioni sono state messe a disposizione degli utenti Gratuito per le persone per diventare esperti in programmi spaziali.

In questi giorni, il una pentola Pubblicità sulla sua pagina una pentola Software, 150 Applicazioni Software gratuito da scaricare. con quelli, Completerà 832 programmi a cui gli utenti possono accedere.

In questa pagina, ci sono diverse categorie a cui accedere Le sezioni contenute nel catalogo sono le seguenti:

Sistemi aziendali e gestione dei progetti

Elaborazione e gestione server dati

Materiali e processi

Test di sistema

pagando

Elettronica ed energia elettrica

operazioni

strutture e meccanismi

Scienze Ambientali

Strumenti di progettazione e integrazione

Supporto e sollevamento dell’equipaggio

sistemi indipendenti

veicolo di gestione

Elaborazione di dati e immagini

Aeronautica

Uno dei programmi più scaricati nel catalogo è TetrUSS, un programma computazionale per la fluidodinamica. Questo analizza i fluidi e l’aerodinamica ed è nella sezione Strumenti di progettazione e integrazione ed è utilizzato nell’industria aerospaziale, Nel mondo accademico e nelle industrie non spaziali.

TetrUss è il software più premiato nella storia di TetrUss una pentolaE il Ha dato agli utenti l’opportunità di innovare nei progetti di aerei, automobili e navi.