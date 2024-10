Queste sono le 17 nazionalità europee che ora possono visitare la Cina senza visto

La politica di esenzione dal visto in rapida espansione della Cina mira a incrementare il turismo nel paese.

Dopo che la Norvegia è stata inclusa nella lista della Cina Paesi senza visto All’inizio di settembre altri quattro paesi europei avevano effettuato questa riduzione. Cittadini di Saranno esentati anche Cipro, Danimarca, Grecia e SloveniaCiò ha portato il numero totale dei paesi europei a 17. A luglio è stato concesso l’ingresso illimitato in Cina fino alla fine del 2025 anche ai turisti provenienti da Polonia, Australia e Nuova Zelanda.

Il piano è stato annunciato per fasi Dall’inizio del 2024. A quel tempo, diversi paesi europei, insieme alla Malesia, ottennero l’esenzione dal visto. Il progetto mira a incoraggiare più persone a visitare la Cina per affari e turismo e a promuovere gli scambi tra cittadini cinesi e stranieri.

IL Elenco completo dei paesi europei Ora comprende Germania, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Slovenia, Spagna, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera. I turisti provenienti da questi paesi potranno entrare in Cina per soggiorni brevi senza visto Fino alla fine del prossimo anno.

L’obiettivo è”Facilitare lo sviluppo di scambi di alta qualità “Personale cinese e straniero e apertura di alto livello al mondo esterno”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning in una conferenza stampa su questa misura lo scorso novembre. L’ingresso senza visto sarà concesso per un massimo di 15 giorni nel programma di test.

I viaggi internazionali verso la Cina continuano a riprendersi

Le rigide misure pandemiche della Cina, che includevano la quarantena obbligatoria per tutti gli arrivi, hanno dissuaso molte persone dal visitare il Paese per quasi tre anni. Restrizioni Sono cresciuti all’inizio dello scorso annoMa i viaggi internazionali non sono ancora tornati ai livelli pre-pandemia.

La Cina in precedenza consentiva l’ingresso senza visto ai cittadini di Brunei, Giappone e Singapore, ma poi lo ha bloccato Epidemia di covid-19. Ripresa dell’ingresso senza visto per Brunei, Giappone e Singapore. Tuttavia, a luglio sono ripresi gli ingressi senza visto in Brunei e Singapore Non per il Giappone.

Nel 2023, la Cina si è registrata 35,5 milioni di entrate e uscite Gli stranieri secondo le statistiche sull’immigrazione. Questo numero contrasta con i 97,7 milioni di tutto il 2019, l’ultimo anno prima della pandemia.

Il governo sta cercando investimenti stranieri per aiutare Rilanciare un’economia stagnanteAlcuni imprenditori sono venuti a mostre e incontri d’affari. I turisti stranieri sono ancora rari rispetto a quanto lo erano prima della pandemia.

In che modo la Cina agevola i viaggi degli europei?

L’anno scorso è aumentato l’interesse europeo per la Cina come destinazione turistica. I dati dell’agenzia di viaggi Trip.com hanno mostrato a Aumento globale delle prenotazioni del 663%. Dall’Europa alla Cina rispetto al 2022, in aumento del 29% circa rispetto al 2019.

Regno Unito e Germania Secondo i dati, questi paesi sono tra i 10 paesi che hanno ricevuto il maggior numero di turisti in Cina a livello mondiale. Shanghai rimane la destinazione più popolare tra gli europei, con… Una seducente miscela di modernità e tradizioneSeguono Pechino, Guangzhou e Shenzhen. Sanya, una città costiera situata sulla punta meridionale dell’isola cinese di Hainan, e Chengdu, la capitale della provincia del Sichuan, nella Cina sudoccidentale, sono destinazioni emergenti.

Oltre ai nuovi piani di esenzione dal visto, il Paese sta lavorando per incoraggiare il turismo interno e promuovere attrazioni culturali e storiche in collaborazione con Trip.com. Anche la Cina Migliorare le infrastrutture turistiche Investire in tecnologia, guide turistiche e sistemi di pagamento elettronici.