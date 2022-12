Queste sono le 20 canzoni più ascoltate su TikTok Spagna | Musica

Che anno musicale abbiamo avuto! L’anno 2022 è stato segnato da grandi canzoni. Inoltre, a livello internazionale, c’è stata una forte presenza spagnola grazie a Rosalia S Quevedo. Senza dubbio due dei più grandi campioni dell’anno a livello musicale. Il 2022 ha visto così tanti successi che è stata dura Per scrivere LOS40 scegli le nostre canzoni preferite. Ma ce l’abbiamo fatta!

È stato più facile per l’algoritmo di TikTok Spain, che ha dovuto fare affidamento esclusivamente sui gusti degli utenti per elaborare l’elenco completo dei 20 argomenti più virali sulla piattaforma.

Nessuno si sorprese, Quevedo e lui restare È diventata la canzone più utilizzata su TikTok Spagna. La canzone che già sapevamo sarebbe sopra le righe, soprattutto considerando quanti record sono stati battuti quest’anno.

Ma non sono gli unici artisti spagnoli a comparire nella lista. Murad appare con Belil al secondo posto e Rosalia e il leggendario Despicha al terzo posto.

L’artista con il maggior numero di canzoni in questa classifica è Bad Bunny. E tutto grazie al grande album di A Summer Without You! Mi sto comportando bene, mi ha chiesto Titi, “Effetto” e “Taro”. Altri artisti che sono apparsi più volte in classifica sono Rauw Alejandro, Karol G.

Qui vi lasciamo le 20 migliori canzoni ascoltate su TikTok Spagna:

Quevedo: The Bizarab Music Sessions, Volume 52 – Bizarb e Quevedo Pagliaccetto – lilla Despicha – Rosalia Netge – JC Reyes Mi sto comportando in modo bellissimo – Bad Bunny e Chencho Corleone Teju (Remix) – Rvfv e Kkkimoteleba Fuori mercato – Danny Ocean Marmoset mi ha chiesto – Bad Bunny Impatto – Bad Bunny The Night Fell (con Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA) [Remix] – Pantera, Quevedo e Giuseppe Una notte a Medellin – Cris Mj ULTRA SOLO – Costa occidentale Bolima e Pailita Donnaiolo – Ryan Castro Jojo Dance – Prodotto da El Alfa & Chael Mamie – Becky G e Carol G Tarocchi – Bad Bunny e Guy Cortez Articolo 40 – Raw Alejandro e Baby Rasta Mi congratulo con te – Shakira e Rao Alejandro Se vai – immortale Provenza – Karol G

i primi dieci a livello internazionale

Ma la piattaforma non solo ha rivelato le 20 migliori canzoni virali in Spagna, ma anche le 10 canzoni più virali a livello internazionale. Ecco l’elenco:

2002 Ginseng Striscia – Yonglin Tetto apribile – Nicky Youre & Dazy Aspetta un attimo – Willow Beat Cars So So So Viral – Vinci WZ Cool per l’estate – Demi Lovato Jill Jill – Duke & Jones e Louis Theroux Mi Porto Bonito – Bad Bunny e Chincho Corleone A proposito di tempo maledetto – Lizzo L$d – Lockover Una notte a Medellin – Cris Mj

Hai usato qualcuna di queste canzoni nei tuoi post?