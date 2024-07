Queste sono le novità che vedremo

iOS 17.6 verrà rilasciato al più tardi la prossima settimana e vi diremo tutte le novità

Tutte le novità su iOS 17.6

Anche se siamo sopraffatti iOS 18 versione betaApple continua a rilasciare versioni stabili di iOS17. Attualmente sono in corso i lavori per il lancio iOS 17.6 La sua fase beta è molto avanzata, quindi non ci vorrà molto per vedere la versione finale. Quindi te lo diremo Tutte le novità che arriveranno su iPhone Con questa nuova versione.

In questo articolo li elencheremo Tutte le nuove funzionalità che iOS 17.6 porterà. Ce ne sono alcuni, perché vedremo le nuove importanti funzionalità di iOS 18 quando verrà lanciato a settembre. Tuttavia, per tutti coloro che sono rimasti nella versione stabile, è importante sapere cosa accadrà.

Novità di iOS 17.6

Puntano anche dal centro dalle 9 alle 5 maccitando un resoconto privato di X con un buon record di previsioni accurate, iOS 17.6 sarà la prossima versione rilasciata da Apple con correzioni di bug e miglioramenti nelle prestazioni dell’iPhone. Ne abbiamo visti a malapena di più durante la beta e sembra che finalmente sarà così.

Anche questo account privato è responsabile di ciò Apple non rilascerà finalmente iOS 17.5.2E sembra che avrebbe assolutamente ragione. Il processo beta di iOS 17.6 è quasi terminato, quindi possiamo aspettarci la versione finale al più tardi per la prossima versione. la prossima settimana. Non avrebbe senso rilasciare due versioni così vicine tra loro.

IL La prima versione beta di iOS 17.6 È stato rilasciato poco dopo la prima versione beta di iOS18Nell’app TV è apparsa solo una nuova funzionalità che lo consente Segui le partite della MLS più facilmente. Ma a parte questo, niente di più, si tratterà di una versione incentrata sulla correzione dei bug.

Apple è già riservato iOS18 Notizie come Personalizza la schermata iniziale, il Centro di controllo, applica le password o la possibilità di bloccare le app. Attualmente, iOS 18 può essere testato da tutti, poiché l’azienda ha recentemente lanciato la versione beta pubblica.

