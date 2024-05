Queste sono le novità di Android 14

Android TV sta finalmente cambiando versione e passando ad Android 14

Ci sono alcune nuove funzionalità e sì, l’intelligenza artificiale fa la sua comparsa

Le cose stanno così: la frequenza di aggiornamento dei dispositivi Android TV non è così alta come quella dei telefoni cellulari o dei tablet. L’ultima versione è Android 13 ed è stata annunciata a dicembre 2022, senza andare oltre. Tuttavia, ciò non significa che Android TV sia molto popolare, secondo Google, con oltre 220 milioni di dispositivi collegati. Sarà quindi interessante sapere quali novità porterà con sé l’ultimo aggiornamento annunciato nell’ambito di Google I/O: Android 14.

L’intelligenza artificiale sta arrivando su Google TV. Innanzitutto, per evitare confusione, vale la pena notare che Google TV è il livello di personalizzazione che Google installa su Android TV. È un’interfaccia, un launcher. Ebbene, una delle prime novità è l’aggiunta dei Gemelli.

Google TV è un’interfaccia incentrata sulla scoperta e ora, con Gemini, sarai in grado di creare descrizioni personalizzate “in base alle tue preferenze per attori e generi”. Allo stesso modo, l’intelligenza artificiale sarà responsabile della compilazione e del completamento delle descrizioni di film e serie non disponibili.





Risparmio energetico in Android 14 per TV | Immagine: Google

Miglioramenti delle prestazioni. Concentrandosi su Android 14 come sistema operativo, Google afferma che Android 14 è stato ottimizzato in modo che gli utenti possano aspettarsi una “esperienza TV più veloce e reattiva”. Allo stesso modo, sono state aggiunte nuove modalità di risparmio energetico volte a ridurre il consumo del televisore quando acceso. commento. Come descritto da Google, saranno i seguenti:

Modalità risparmio energetico: disattiva le connessioni wireless quando il televisore è in modalità di sospensione.

Modalità di alimentazione avanzata: ti consente di riattivare la TV utilizzando funzionalità di rete come Google Cast (solo Wi-Fi) e Assistente Google.

Modalità consumo maggiorato: consente di utilizzare tutte le funzioni quando il televisore è in modalità di riposo, inclusa la piattaforma Google Home.

Sono inoltre disponibili funzionalità di accessibilità come la correzione del colore, opzioni di testo migliorate e miglioramenti alla navigazione.

multitasking. Questo è uno sviluppo interessante. Sebbene la modalità PiP sia disponibile su Android TV da molto tempo, non fa mai male sapere che la modalità PiP (Picture in Picture) è ora ufficialmente supportata per i “modelli TV Android 14 idonei”. È una questione di ulteriore sviluppo, come nel caso di Compose for TV 1.0.0-beta01, che è l’approccio consigliato da Google per la creazione di interfacce utente.

Come faccio a sapere se Android 14 è arrivato sulla mia TV. Il lancio di Android 14 per TV, come sempre, sarà scaglionato e probabilmente richiederà molto tempo per raggiungere tutti i televisori. Quando arriverà, la TV ci mostrerà una notifica e dovremo semplicemente seguire i passaggi. I primi dispositivi ad essere aggiornati dovrebbero essere Chromecast con Google TV.

Foto | Google, xataka android

