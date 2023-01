Queste sono le novità di WhatsApp 2023 per Android e iOS

ilun L’arrivo del 2023 porta anche Nuovi aggiornamenti e funzionalità per WhatsApp. L’app di messaggistica lo ha annunciato per I primi mesi dell’anno ci saranno degli aggiustamenti Nell’applicazione, ma non tutti i telefoni cellulari potranno goderne.

Le nuove funzionalità saranno disponibili solo per le versioni Beta per telefoni cellulari Android e iOS e ce ne saranno quattro.

Quali sono le nuove funzionalità di WhatsApp 2023?

per iniziare 2023 Arriverà la funzione per ottenere il tuo account WhatsApp su due cellulari. Ciò significa che puoi avere il tuo account su diversi dispositivi senza dover rinunciare ad altri dispositivi. Il profilo che non vogliono più utilizzare può essere cancellato senza problemi.

Inoltre, arriveranno i messaggi di modifica. Gli utenti potranno modificare i messaggi inviati invece di eliminarli in caso di errore, ma dovranno solo farlo 15 minuti per poter accedere al lavoro dopo che è stato inviato.

Puoi cercare i messaggi per data. Prima che tu potessi cercare utilizzando solo le parole nella barra di ricerca, Ora, l’applicazione fornirà un file Opzione calendario per cercare i messaggi in modo più dettagliato.

Puoi entrare WhatsApp da un tablet. Attualmente puoi solo Telefoni cellulari, laptop o computer L’applicazione sarà ora disponibile per il download su tablet con le stesse funzionalità.

Come aggiorni la tua versione di WhatsApp?

Per aggiornare l’app, devi solo andare all’app store di Android e iOS per l’ultima versione.

Quali cellulari usciranno da WhatsApp il 31 gennaio 2023

Con aggiornamenti e nuove versioni, L’applicazione può funzionare solo su telefoni cellulari con la possibilità di lavorare con essa. Per questo motivo, diversi telefoni rimarranno senza il loro servizio che sono i seguenti:

SAMSUNG: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy X cover 2.

LG: LG Optimus L3 II doppio, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 doppio, LG Optimus L7 doppio, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7.

Huawei: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 e Huawei Ascend D2.

I phone: iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 6S Plus.

Altri: Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956, UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo, Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight, Archos 53 Platinum.