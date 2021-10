Queste sono le prime specifiche ufficiali di OnePlus 9RT | Tecnica

Ieri è stato confermato che OnePlus Finalizzazione del lancio di un nuovo telefono cellulare e cuffie, e in particolare il cellulare sarà OnePlus 9RT, una versione aggiornata dell’attuale 9R e 9 Pro Che sarà presentato il 13 ottobre.

Dopo questa prima conferma, l’azienda cinese ha ora presentato le prime specifiche ufficiali del dispositivo che sarà presentato il 13 ottobre Ma questo sarà in vendita il 19 in Cina, senza ancora conferma del suo arrivo in Occidente.

OnePlus 9 RT sarà alimentato da un processore Snapdragon 888 La RAM LPDDR5 non è stata ancora confermata.

Per quanto riguarda lo schermo, avrà La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz e la batteria sarà di 4500 mAh con un carico di 65 watt.

Sebbene non si sappia ancora ufficialmente sulla RAM, il dispositivo è stato recentemente sottoposto a un test delle prestazioni di Geekbench che ha rivelato che avrà 12 GB di RAM, anche se è probabile che sarà commercializzato anche con un’opzione da 8 GB. .

È stato inoltre confermato che il dispositivo sarà commercializzato in due varianti di colore, e queste prime immagini condivise da vari siti di vendita al dettaglio confermano che ne avrà una. Fotocamera principale 50 mega pixel.

È molto probabile che prima della presentazione del dispositivo, il 13 ottobre, continueranno a verificarsi ulteriori informazioni ufficiali in modo tale da dare visibilità alla stampa e ai social network del nuovo terminale.