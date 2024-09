Queste sono le serie più popolari da guardare oggi su Disney+ Mexico

Disney Plus cerca di essere la principale piattaforma di streaming aggiungendo questi titoli al suo catalogo. (informazioni)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game ed Euphoria sono alcuni dei titoli che fanno parte della serie di film The Game L’epoca d’oro delle serie televisive Il nuovo millennio, caratterizzato dalla sua promozione su diverse piattaforme nella guerra delle trasmissioni in diretta.

Che si tratti della qualità delle sceneggiature, della produzione, degli attori e persino del formato, Disney+ è diventato uno dei migliori Piattaforme preferite dagli spettatori Per vedere questo tipo di produzione.

1. Anatomia di Gray

La vita di Meredith Gray non è affatto facile. Cerca di prendere il controllo della tua vita, anche se il tuo lavoro ti rende la vita impossibile. Meredith è un chirurgo interno al primo anno al Grace Hospital di Seattle, il programma di tirocinio più impegnativo della Harvard Medical School. Lo controllerò. Ma non sarà sola. Un gruppo di compagni di classe dovrà superare la stessa prova. Ora sono nel mondo reale, sono medici in un ospedale. In un mondo in cui l’esperienza lavorativa può essere un fattore di vita o di morte, tutti dovranno affrontare gli alti e bassi della propria vita personale.

2. Malcolm

Una serie di commedie familiari che affronta i problemi e le situazioni divertenti di una famiglia americana della classe media, dove il figlio, Malcolm, sembra essere l’unica persona sana di mente… o almeno l’unico che mostra segni di ragione. La famiglia è composta dai suoi genitori nevrotici Hal e Louis, dal fratello maggiore Francis e dagli altri due fratelli, Reese e Dewey.

3. Agatha, chi altro? (Agata insieme)

Agatha Harkness riunisce un gruppo di streghe e si avvia sul sentiero delle streghe.

4. Dall’interno verso l’esterno

Riley è una ragazza a cui piacciono o sperimentano tutti i tipi di sentimenti. Sebbene la sua vita sia segnata dalla gioia, è colpita anche da altri tipi di emozioni. Ciò che Riley non capisce appieno è perché la tristezza è presente nella sua vita. Una serie di eventi coinvolge Joey e Sadness in un’avventura pericolosa che sconvolgerà il mondo di Riley.

5. Blu

Bluey è un instancabile cane di sei anni. Questo Australian Blue Cattle Dog trasforma la vita quotidiana con la sua famiglia in un’avventura straordinaria, sviluppando così la sua immaginazione e le sue capacità mentali, fisiche ed emotive.

6. I Simpson

La serie è una serie comica animata americana creata da Matt Groening per Fox, ed è una parodia dello stile americano della classe media interpretato dalla famiglia con lo stesso nome, composta da Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson. La storia è ambientata nella città immaginaria di Springfield ed emula la cultura, la società, la televisione e molti altri aspetti della condizione umana americana.

7. La gravità cade

Il film racconta le avventure dei gemelli dodicenni Dipper e Mabel Pines, che vedono i loro piani estivi rovinati quando i loro genitori decidono di mandarli dal prozio Grunkle Stan, che vive nel cuore di Gravity Falls. Dipper e Mabel scoprono presto che tutto a Gravity Falls non è come sembra, e si fidano l’uno dell’altro e dei loro nuovi amici per scoprire cosa sta realmente succedendo in questo strano posto.

8. Cocco

Miguel è un giovane che sogna di diventare una leggenda della musica nonostante i divieti della sua famiglia. La sua passione lo porterà ad entrare nella Terra dei Morti per conoscere la vera eredità della sua famiglia.

9. La famiglia moderna

Raccontata da una prospettiva documentaristica, la serie offre uno sguardo onesto e divertente sulla vita di diverse famiglie, mostrando il rapporto tra genitori e figli e le differenze tra generazioni e cultura.

10. Donne disperate

La serie è ambientata a Wisteria Lane, una zona residenziale situata nella città immaginaria di Fairview, Eagle State. Il film ruota attorno alla vita di cinque casalinghe, attraverso la loro vita domestica mentre scoprono molti misteri sui loro mariti, amici e vicini. Il tono e lo stile della serie combinano elementi di dramma, commedia, mistero, soap opera e satira. I personaggi sono stati criticati da gruppi religiosi per carenza morale.

Disney+ È una piattaforma di streaming di proprietà di The Walt Disney Company che offre ai suoi abbonati un ampio catalogo di film, serie, documentari e altri prodotti multimediali rilasciati sotto gli studi o i marchi di The Walt Disney Company. Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographictra le altre cose.

Il servizio è stato lanciato ufficialmente il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti e in Canada, per poi essere esteso ai Paesi Bassi e alla Spagna. Solo alla fine del 2020 la piattaforma è finalmente arrivata in America Latina e nei Caraibi, ad eccezione di Cuba.

Secondo il rapporto del primo trimestre del 2023, il servizio di streaming Disney+ conta 157,8 milioni di abbonati, il che rappresenta un calo di quattro milioni rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente.

Al momento del suo lancio, si diceva che la piattaforma mirasse a ospitare 500 film e 7.000 episodi di programmi o serie televisive. Inoltre, sono stati presi in considerazione per il rilascio quattro film originali e cinque programmi TV, con i quali sono stati visti Lancio della serie MandalorianCostato circa 100 milioni di dollari.

Disney+ consente ai suoi utenti di guardare i contenuti su Quattro dispositivi contemporaneamentesebbene sia possibile creare fino a sette profili e visualizzare i contenuti su un massimo di dispositivi.