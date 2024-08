Queste sono le ultime notizie dai Gemelli

Il futuro di Google è in Gemini, la sua alternativa a ChatGPT che verrà gradualmente introdotta in tutte le sue app e servizi. L’azienda non vuole essere nuovamente lasciata indietro nella mania dell’intelligenza artificiale generativa e ogni poche settimane introduce nuove funzionalità e capacità; Sfortunatamente, la maggior parte di queste notizie non è disponibile in spagnolo e non è possibile accedervi dalla Spagna.

A poco a poco, Google sta adattando Gemini ad altre lingue e paesi, e l’annuncio di oggi è un passo importante in questa direzione. Gli utenti spagnoli di Google possono finalmente creare immagini semplicemente chiedendo a Gemini; Tutti gli utenti potranno creare immagini con Gemini, senza dover pagare. La funzione verrà attivata poco a poco su tutti gli account e in modo graduale. In questo modo l’applicazione è alla pari con Microsoft Copilot e ChatGPT, che già consentivano la generazione di immagini grazie al modello Dall-E.

Nel caso dei Gemelli, la creazione di immagini avviene grazie a Supporto immagini 3la nuova versione di Google Form che consente creatività più realistiche e accattivanti. In questo modo Google dovrebbe raggiungere la concorrenza in una delle funzioni più utilizzate dagli appassionati di intelligenza artificiale; Tuttavia, nel breve periodo della sua esistenza, questo modello è già stato protagonista di più di una polemica.

A inizio anno l’intelligenza artificiale dei Gemelli È stata accusata di “razzismo al contrario”Per essersi rifiutato di creare uomini e donne bianchi quando l’utente gli ha chiesto di creare immagini raffiguranti persone. Anche in un contesto storico (come un “cavaliere medievale” o un “ritratto del Papa”), l’intelligenza artificiale ha sempre prodotto immagini di donne nere o asiatiche.

La situazione era così assurda che Sundar Pichai, CEO di Google, ha dovuto scusarsi pubblicamente, ammettendo che si è trattato di un errore: nel tentativo di evitare polemiche razziste, l’intelligenza artificiale è stata addestrata Dare priorità a determinati gruppi di personeMa l’effetto fu più forte di quanto gli ingegneri si aspettassero, eliminando completamente i bianchi.

Immagine generata da Gemini AI

Gemelli | Google Robot gratuito

Con questo aggiornamento, Google promette di aver corretto la creazione di foto di persone. L’immagine 3 è stata addestrata “Migliorare la varietà e la diversità dei concetti” Associati alle immagini, i dati sono stati filtrati per motivi di sicurezza e verificati tenendo presente i principi di equità. Tutto ciò significa che Image 3 ora creerà immagini più pertinenti a ciò che l’utente richiede e Google afferma di averlo testato “a fondo” prima di lanciarlo di nuovo.

Tuttavia, solo pochi utenti potranno verificare che queste modifiche abbiano avuto effetto. Google ha deciso di limitare la produzione di foto di persone agli utenti paganti; Utenti con account gratuiti Non saranno in grado di creare immagini con persone al loro interno. Un cambiamento controverso, ma che potrebbe potenzialmente aiutare a individuare potenziali problemi prima che si diffondano sui social network.

Le pietre preziose sono un’altra novità acquisita da Gemini, anche se non sono disponibili in spagnolo. Questa è la funzionalità che consente Personalizzazione Gemelli Per trasformarlo in un esperto di intelligenza artificiale su qualsiasi argomento. Gli stessi utenti potranno addestrare l’AI a concentrarsi su determinati aspetti; Ad esempio, l’intelligenza artificiale specializzata nell’allenamento per una maratona, focalizzata su dati relativi a fitness, salute e alimentazione.