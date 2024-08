Quest’estate ho testato il Traduttore con le cuffie wireless, perfette per viaggiare in giro per il mondo.

L’avvento dell’intelligenza artificiale sta cambiando tutto in Spagna, che ci piaccia o no. La maggior parte delle aziende di elettronica di consumo, guidate dai produttori di telefoni cellulari come Google o Apple, si concentrano soprattutto sulle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale generativa, ma Ci sono molte aree da esplorare.

Uno dei più interessanti è la traduzione simultanea, alla quale ricorrono molte persone Traduci istantaneamente qualsiasi conversazione. Per offrire nuove funzioni e possibilità senza dipendere dal cellulare, molte aziende lanciano prodotti come Vasco M3, che abbiamo già testato a EL ESPAÑOL – Omicrono. Ora facciamo lo stesso con Timekettle

Sebbene il dispositivo sia progettato per un ambiente aziendale, lo è Funzioni pensate specificatamente per i meeting aziendalipuò essere utilizzato senza problemi per chiedere per strada dove si trova la fermata dell’autobus più vicina, chattare con amici stranieri o anche effettuare chiamate con traduzione simultanea (anche se c’è un trucco, come vedremo). A parte alcuni gravi errori di traduzione e ritardi nella traduzione, la cosa più negativa è il suo prezzo elevato: È disponibile a 699 euro su Amazon.

Design distintivo

È costoso, senza dubbio, ma in cambio il Timekettle X1 urla “Sono all’avanguardia” in ogni modo. Non solo per il suo packaging, che è molto discreto, ma per la sensazione che si prova quando lo si prende in mano. All’inizio è un po’ ingombrante, ma pesa poco meno di 200 grammi. Ciò è dovuto principalmente alla sua massiccia batteria da 3.200 mAh, che secondo Timekettle fornisce… Fino a 168 ore in standby o 12 ore di riproduzione.

Fortunatamente il dispositivo sta in tasca grazie alle sue dimensioni di 130mm x 45mm x 30mm, ma è più comodo se trasportato in uno zaino o simili. In cima ha Schermo tattile 900 x 412 pixelcon buona luminosità anche in pieno sole e grande nitidezza. Da un lato ci sono i pulsanti per l’accensione/spegnimento e per aumentare o diminuire il volume.

Sono. Omicrono

Il grande segreto si trova nella parte inferiore, dove è presente una porta USB-C per caricare la sua enorme batteria. Quando lo premi, si apre un piccolo cassetto rivelando due cuffie wireless AirPod, che rappresentano una bella novità rispetto ad altri dispositivi simili. E così èA Il guscio funge sia da custodia di ricarica che da unità principale.

Le cuffie sono anche piuttosto ingombranti e solide. Il suo scopo è duplice: puoi utilizzare entrambe le cuffie in modalità di traduzione speciali come ascolto e riproduzione o chiamate vocali (a patto di conoscere qualcuno che abbia un altro Timekettle X1, ovviamente), ma la cosa migliore è poter Tienine uno e dai l’altro alla persona con cui vuoi parlare. Le cuffie, infatti, sono dotate di cover in silicone in modo da poterle cambiare per questioni igieniche quando si parla con un altro interlocutore.

Puoi scegliere le lingue per ciascuna cuffia

Sono. Omicrono

accanto a, La conversazione appare sullo schermo anche in modalità testoche può aiutarti a capire cosa vuoi tradurre e puoi fare riferimento a traduzioni precedenti, il che è particolarmente utile in lavori come il mio. Per qualcosa di più semplice, puoi utilizzare la funzione Chiedi e vai, perfetta per comunicare con eventuali passanti se ti perdi o hai bisogno di qualcosa in una città straniera.

Perso nella traduzione

Nella modalità faccia a faccia, che permette di scegliere le lingue e iniziare a parlare direttamente con ciascuna utilizzando l’auricolare, La traduzione non è in tempo reale perchè ha un ritardo di qualche secondoil che all’inizio può sembrare un po’ strano. Tuttavia, non ci vorrà molto per adattarvi, prendervi le pause necessarie e riuscire a capirvi senza problemi con l’altra persona.

Nel caso dello spagnolo, la voce dei sottotitoli (puoi scegliere se maschile o femminile) ha un accento latinoamericano specifico e Sembra funzionare bene con lingue come lo svedese, il tedesco o il cinese.

Tieni presente che non parlo quelle lingue, quindi non so davvero se ciò che l’altra persona sta sentendo ha senso o se quello che sto sentendo è quello che ha effettivamente detto. Per quanto riguarda inglese, francese e spagnolo, sono le lingue che generalmente conosco bene I risultati sono corretti, ma sono riuscito a individuare alcuni errori gravi in ​​parole con pronunce similiche qualsiasi traduttore umano potrebbe dedurre dal contesto.

Le cuffie vengono conservate nell’unità come una custodia

Sono. Omicrono

Anche le loro prestazioni sono variabili a seconda dell’ambiente: i microfoni con cuffia riducono gli errori, ma se si utilizza solo l’unità principale, potrebbero verificarsi alcuni errori. Anche C’è differenza quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi o quando viene utilizzato offline Dopo aver scaricato le lingue richieste. In questo caso è un po’ più lento e in una conversazione con un amico tedesco si è completamente rifiutato di funzionare. Fortunatamente, un semplice riavvio ha risolto il problema.

Nonostante i suoi inconvenienti, il Timekettle X1 facilita notevolmente la conversazione e può essere utilizzato anche per comprendere lezioni in altre lingue, ad esempio. L’utilizzo è molto semplice: seleziona la modalità Ascolta e Ascolta dalla home page e premi il pulsante touch appena sotto lo schermo, dotato di un piccolo feedback tattile.

Pulsanti superiori per controllare il volume, riprodurre e interrompere

Sono. Omicrono

Le altre due modalità, Chiamata Vocale e MultiPerson, richiedono diversi moduli e sono chiaramente pensate per le aziende, con la possibilità di tradurre fino a 5 lingue per 20 interlocutori diversi. Noi siamo Lavori molto utili per una multinazionale o una grande azienda con lavoratori provenienti da diversi paesima assolutamente inutile per il viaggiatore occasionale.

Dovrei comprarlo?

La capacità di viaggiare in tutto il mondo e Capire te stesso con chiunque è il sogno di chiunque.. Esistono già prodotti sul mercato che lo consentono, ma l’intelligenza artificiale favorisce, almeno in teoria, la nascita di una nuova generazione di dispositivi più veloci e affidabili. Il bollitore del tempo

Può sembrare troppo grande, ma Il suo design e i materiali sono di grande qualità. Traduce fino a 40 lingue, riconosce 93 accenti diversi, ha una batteria capiente e utilizzarlo non potrebbe essere più semplice. Giocano a sfavore alcuni errori di traduzione (anche nei menu stessi) e lievi ritardi che possono impedire il corretto svolgimento della conversazione.

Ma, La carta vincente che gioca maggiormente a suo sfavore è il suo prezzo elevato.Quale Fino a 699 euro. Ciò riduce i tuoi clienti all’ambiente aziendale, che saranno anche attratti dalle possibilità di utilizzare molti di questi dispositivi in ​​modo che i tuoi dipendenti possano capirsi senza barriere linguistiche.