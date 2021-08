“Questi colori si difendono fino alla morte”: Pablo Aguilar si è scusato con Santiago Jimenez

Nonostante la sua giovane età, Jimenez ha affrontato un grande giocatore come Pablo Aguilar (Immagine: Twitter / @golesycifras)

Giocatori di calcio in croce blu rilasciato, attraverso social networks, messaggi dove Si scusano per le azioni avvenute nel tribunale di San Luis. Entrambi ammettono che questo acceso dibattito non è qualcosa che rappresenta i valori del club.

Da una parte, Pablo Aguilar Ha chiesto scusa ai tifosi e ai compagni di squadra, e ha anche espresso la necessità di difendere sempre i colori del Cruz Azul fino all’ultima spiaggia, ma che ci dovrebbe essere sempre rispetto nel farlo. Inoltre, ha indicato che non era una situazione ideale e che avrebbe cercato di migliorare perché è ciò che l’organizzazione merita.

Proprio come Aguilar si è scusato, Anche Santiago Jimenez ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram. In questo afferma che si rammarica della situazione e che rispetta e ammira pienamente tutti i suoi colleghi e lo sarà sempre.

Pablo Aguilar si è scusato dopo aver affrontato Santi Jimenez e questa è stata la sua risposta (Immagine: Instagram / @paguilar87)

Allo stesso modo, ha affermato che la passione che vive nei giochi è sempre portata all’estremo, ma che le cose che accadono sul campo, rimangono sul campo. Ha concluso osservando che tutti dovrebbero unirsi per portare la maglia di cemento in vetta, a cui appartiene, ha detto l’attaccante messicano.

Pablo Aguilar si è distinto come giocatore dalla forte personalità. In campo è un elemento che impone sempre le sue condizioni ai suoi rivali, e quel carattere e quella personalità lo hanno portato dove si trova; Tuttavia, questo è ora un argomento per lui con qualcuno della sua squadra, Santiago Jimenez.

Questo è il confronto tra i giocatori di Celestial Assegnato grazie all’attaccante che ha perso la palla che era un potenziale pericolo per Cruz Azul, perché è quasi finito con un gol a favore della squadra di Potosinos. A quel tempo, Aguilar era così sconvolto che, insieme a Yoshimar Yoten, lo rimproverarono severamente.

Anche Santiago Jimenez ha reagito alla sua faccia durante la partita a San Luis (Immagine: Instagram/@sant.gimenez)

si bene Entrambi sono già stati chiariti e me ne scuso, vale la pena analizzare questo fatto per poter vedere come vengono trasportati gli spiriti a La Noria. D’altra parte, l’esperienza di Aguilar dovrebbe guidare coloro che stanno appena iniziando il loro percorso come “El Bebote”; D’altra parte, i giovani devono comprendere il peso che può avere un atto o un gioco individuale poco sviluppato.

Ovviamente la pressione non si ferma su Cruz Azul. Sebbene siano gli eroi attuali e siano finiti con i fantasmi che li hanno perseguitati per più di due decenni, La richiesta di un club con una lunga storia non si ferma, questo ne è un riflesso. naturalmente Questo disaccordo non può essere inteso come uno “spogliatoio rotto”Perché grazie alle didascalie, quelle potenziali voci sono scomparse.

Cruz Azul è 6° nella classifica generale, aggiungendo 9 punti su un possibile 18. Non è un brutto inizio o qualcosa di ‘campionato’ incombente, ma non è una cosa positiva per quelli guidati da Juan Reynoso. ha vinto due partite (necaxa 1-2 e Toluca 4-0), tre pari (Santose Monterey e Saint Louis, e perso uno (Mazatlan) finora in apertura 2021.

La macchina non ha mostrato il suo miglior calcio e la sua esibizione nella partita contro il St. Louis ne è la prova. Nonostante abbia battuto il potente Toluca 4-0 questo fine settimana Non è riuscito a segnare un solo gol al nono posto della classifica generale. Questo campione di incoerenza al momento non presenta grossi problemi, ma probabilmente lo farà nel prossimo futuro.

