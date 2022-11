Questi disegni di Frank Lloyd Wright non sono mai stati venduti… fino ad ora

Sarà in vendita per la prima volta il 9 dicembre. Una collezione di mobili, disegni e oggetti in vetro di Frank Lloyd Wright. La collezione, venduta da Christie’s, proviene da Steelcase Corporation, un produttore di mobili americano con un legame unico con il famoso architetto. A metà degli anni ’30, Wright stava lavorando al progetto principale dell’azienda, il quartier generale Johnson Wax di SC Johnson, quando “Wright chiamò Steelcase per realizzare mobili per [el edificio]Michael Jefferson, vicepresidente senior di Christie’s e specialista internazionale del design del XX secolo, spiega a anno Domini. Successivamente, a metà degli anni ’80, il produttore acquistò la Meyer House, una casa progettata da Wright a Grand Rapids, nel Michigan, restaurò la proprietà e aprì la casa al pubblico per i tour.

Uno dei primi schizzi di Wright di una sedia da ufficio nell’SC Johnson Building. Per gentile concessione di Christie’s.

I lotti elencati per l’asta di dicembre riguardano principalmente questi due progetti e includono Maestro dell’Ufficio Esecutivo e Maestro della Sedia Esecutiva Da un progetto di SC Johnson e dalle finestre della casa di Meyer. L’asta presenta anche i disegni originali realizzati da Wright durante la progettazione dei mobili per entrambi i progetti, inclusi i progetti per la sedia dell’ufficiale dell’SC Johnson Building e il divano e il tavolo nel soggiorno della Meyer House.

Sede centrale di SC Johnson. Carol M. Highsmith/BoyenKbir/Getty Images. Una versione master della scrivania e della sedia SC Johnson progettate da Wright andrà all’asta. Per gentile concessione di Christie’s.

“Questa è la prima occasione Prendi gli affari legati alla casa Mayer Mayer E forse l’unica opportunità per acquistare una scrivania o una sedia del genere progettate per l’edificio amministrativo di SC Johnson & Son”, afferma Jefferson. Entrambi i progetti rappresentano momenti molto diversi nella vita dell’architetto. La Meyer House è un esempio dell’era della Prairie School, un punto precedente nella carriera dell’architetto Quando le commissioni tendevano a provenire dalla classe medio-alta, queste proprietà tipicamente presentavano tetti a falde con alti cassettoni, finestre a lucernario e forti linee orizzontali. Wright ha progettato molti condomini in questo stile per circa 15 anni all’inizio del 1900 , prima di concentrarsi su The SC Johnson Building, al contrario, è il capolavoro istituzionale di Wright e, fino ad oggi, uno degli uffici più iconici d’America: “La vendita è un esempio dell’evoluzione di Il genio di Frank Lloyd Wright per decenni”, afferma Jefferson.

Vetreria disegnata da Wright per la Meyer House. Per gentile concessione di Christie’s. Molte case in stile prateria dei primi anni della carriera di Wright contengono vetrate artistiche.

La vendita sarà suddivisa in 12 lotti, ognuno dei quali sarà messo all’asta separatamente. Steelcase afferma che prevede di utilizzare una parte dei proventi dell’asta per investire in opere di artisti e minoranze sottorappresentate di tutto il mondo in modo che la sua collezione d’arte aziendale possa continuare a riflettere la diversità e la cultura globale di oggi. Per i fan di Wright, la vendita rappresenta una rara opportunità di possedere non solo opere completate, ma anche opere procedurali: “I pezzi che offriamo – disegni, finestre, mobili – Mostra il processo eseguito da Frank Lloyd Wright E i loro clienti ci sono abituati Produzione capolavoroJefferson dice.

