Questi gli artisti che accompagneranno Carol G durante le sue performance a Medellin

C’è sempre meno tempo per uno dei più grandi esponenti del genere urbano per atterrare con il suo impressionante tour di concerti a Medellín: Karol G con “Bichota Tour”, iniziato negli Stati Uniti.

Dallo scorso 27 ottobre, Carolina Giraldo – il nome dell’artista – ha deciso di tornare con tutto ciò che si è fermato sul palco e testa a testa dopo la pausa globale dei mega-eventi in giro per il mondo, e quale modo migliore per farlo se non con un serie di concerti iniziata negli Stati Uniti e proseguita fino a Porto Rico, Dove ha cantato con il suo ex compagno Anuel AA.

Ora la cantante si fermerà in patria per esibirsi, davanti a migliaia di suoi connazionali, il meglio del suo repertorio. Sebbene ci sia una sola data di presentazione: il 4 dicembre, migliaia di suoi fan e persino il sindaco di Medellin, Daniel Quintero, hanno fatto pressioni su di lui per tenere un secondo concerto allo stadio di Atanasio Girardot, E ha annunciato che il secondo appuntamento sarà domenica prossima il quinto.

Per quanto riguarda la doppia giornata, la cantante ha annunciato quali saranno gli artisti che l’accompagneranno sabato: saranno tre gli interpreti urbani incaricati di creare l’atmosfera per il pubblico prima che “Bichota” salga sul palco.

Blessd, Ryan Castro e DJ Agudelo apriranno davanti a Karol G. Sono tutti patriottici e ampiamente riconosciuti, considerando le loro carriere in erba rispetto al brano Feid, che in realtà stava aprendo i suoi precedenti concerti negli Stati Uniti.

Nonostante sia impegnato per gran parte del tour, la presenza di “Ferxxo” a Medellin deve ancora essere confermata; Tuttavia, l’attuale libro paga sta generando aspettative a causa dell’impatto che i tre cantanti hanno avuto in tutto il paese.

In effetti, Ryan Castro è un artista a cui molti saranno interessati, essendo la star principale della King Records, l’etichetta discografica di Kevin Roldán.

Il traduttore di canzoni come “Jordan”, “Malory” e “Wasa Wasa” ha mosso i suoi primi passi nella musica dagli autobus di Medellin, così come nelle battaglie rap tradizionali registrate in molte città del paese. Ha annunciato tramite il suo account Instagram la sua partecipazione al Bichota Tour: “Tutti i fan del cantante dei ghetto lasceranno con l’aiuto di Dio, io vado con il vero cane!”, libri.

Per quanto riguarda Steven Mesa Londoño -Blessd-, è diventato una delle promesse di questo tipo nel paese, un fatto che lo ha reso degno non solo di essere ai concerti di Karol G, ma anche alla presentazione a cui Maluma assisterà il prossimo 30 aprile, 2022 nello stesso scenario.

DJ Agudelo, dal canto suo, ha dovuto adeguarsi al confinamento causato dalla pandemia dal 2020 con la sua iniziativa ‘Puestos pal perreo’. In un’intervista al portale El Colombiano, ha spiegato in cosa consiste questa dinamica, che oggi gli permette di visitare personalmente i grandi palcoscenici del Paese.

“Quando è iniziato tutto questo covid-19, abbiamo stretto un patto a casa in cui tutti, con quello che sapevano fare, avrebbero fatto progetti insieme come una famiglia. Suonavo musica quasi tutti i giorni e mio fratello mi diceva nel fine settimana se Ho potuto condividerlo con gli amici e la canzone era pazzesca, si è diffusa rapidamente”. I DJ hanno riferito ai media regionali.

“Grazie per avermi reso parte di questo con cui romperemo”, Lo ha scritto sul suo profilo Instagram dopo che il suo fidanzamento era stato reso noto il 4 e 5 dicembre all’Atanasio Girardot.

