Questi i colombiani che partecipano al Giro d’Italia 2022 | Giro d’Italia 2022

Mancano ancora nove giorni alla 105a edizione del Giro d’Italia 2022 e non vedrà protagonista il campione in carica Egan Bernal, ma i colombiani saranno presenti anche sul suo lussuoso cartellone pubblicitario in lotta per la maglia rosa del titolo. .

Sebbene i corridori che parteciperanno al primo Grand Tour di quest’anno non siano stati ufficialmente confermati, si prevede che ci saranno otto “coleotteri” nel nostro paese.

Il primo tra loro e uno degli aspiranti a vincere il titolo è stato Miguel Angel Lopez, tornato all’Astana nella brutta fine del 2021 con Movistar. “Superman” sa già cosa significa essere il Campione della Gioventù in questo torneo e spera che farà una buona partita. Accanto a lui ci sarà un alleato di Harold Tejada. Tuttavia, la sua ubicazione è ancora sconosciuta a causa della sua recente frattura della clavicola.

Esteban Chaves sarà un altro conoscente del suo nuovo team: EF Education. ‘Savido’ potrebbe essere uno dei co-leader con Hugh Karthi. Nella stessa squadra dovrebbe prendere parte Diego Camarco, un forte scalatore che può cercare il successo sul palco.

D’altra parte, una delle sorprese della stagione in Bahrain-Victoria potrebbe essere stata che Santiago Porto Rico ha giocato per la sua squadra in Ungheria. Bogot fungerà da casa di Michael Landa o Bello Bilbao, che sulla carta sarà il “cambusone” della squadra.

Oltre alla presenza degli alpinisti in gara, ci sarà anche Fernando Caviar che cercherà di vincere la tappa sprint. Tuttavia, l’uomo di Antiochia non ha tirato fuori il tiro migliore a causa di una frattura alla clavicola a febbraio. Attualmente, il Tour de Romania sta filmando la competizione.

Per chiudere, l’ultimo colombiano della lista è Jonathan ‘Pagora’ Restrepo, con il suo team Drone Hopper – Anthony Giocottoli. L’obiettivo di Coldense è continuare a staccarsi e avere successo ad un certo punto.

Si noti che il Giro d’Italia sarà trasmesso in televisione dal 6 al 29 maggio da Caracol Television. Puoi guardare tutte le fasi dal vivo nel miglior stile di Karakal Sports e