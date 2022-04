Questi i finalisti ufficiali del “Master of Sewing 5” | Cinema e televisione

Dopo le semifinali che c’era abbandoni S sorpresequesto si può già dire tampone per cucire 5 Manca un’ultima spinta per vedere il vincitore dell’uscita. Un’altra partenza espulsa dalla semifinale apre la strada ai campioni in carica nelle restanti prove, Sono sicuro che non sarà facile.

La semifinale è stata tanto difficile quanto giusta, e ha lasciato tutto tra Pablo ed Eduardo. Tuttavia, la giuria non ha dovuto affrontare il problema di informare quale di loro sarebbe stato l’ultimo ad essere espulso MDLC, dal momento che è stato lo stesso Navarrett a chiarire che avrebbe lasciato il programma proprio in quel momento. In questo modo il progettista se ne sarebbe andato – nel caso non fosse stato licenziato, ovviamente – Libero in piedi per Pablo di rimanere comunque nel talento.

Questo ha lasciato un elenco ancora più insolito di finalisti, Queste sono in realtà le quattro persone che hanno scelto il jackpot. Celebrando un grande abbraccio l’un l’altro quando hanno scoperto, sono i seguenti:

Lily, Pablo, Borja e Luis sono i finalisti ufficiali della quinta edizione di Maestri di cucitoE Qualcosa che gran parte del pubblico non poteva immaginare in alcuni punti del programma. Sebbene sia Lluis che Pablo abbiano mostrato un grande talento per la sartoria, altri profili come Lili sono stati salvati grazie agli eventi di squadra. Borja ha invece ri-verificato il suo titolo riportandolo nelle qualificazioni.

Tutti hanno la possibilità di vincere il programma, quindi era già prevista una finale strepitosa. È chiaro che tutti possono recitare in un duello indimenticabile, Anche se le trame di ciascuno di loro questa volta saranno la chiave per mantenere il pubblico al limite. E se Pablo e Louis si affrontassero dopo tutte le agitazioni che lo hanno visto vivo? E che dire di Lily vs. Pablo, lasciando i veterani completamente fuori da questa versione?