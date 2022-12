Questi i trend che caratterizzeranno la trasformazione digitale nel 2023

Bogotà – Negli ultimi anni, le grandi aziende hanno cercato il supporto di altri attori dell’ecosistema Come start-up, enti pubblici, università e persino i clienti stessi per poter promuovere la progettazione di nuovi prodotti, lo sviluppo di tecnologie, la soluzione di processi e l’accesso a nuovi mercati.

È così che le aziende di diversi settori operano secondo modelli come “open innovation” (innovazione aperta) o programmi di co-creazione. Essere in prima linea rispetto alle attuali esigenze del settore e in grado di attuare un vero e proprio processo di trasformazione digitale.

Un esempio interessante di questo tipo di programma è stato implementato nel mondo dalla casa automobilistica Ford, che ha recentemente deciso di unirsi a Endeavor nella sua filiale argentina per trovare l’imprenditore più innovativo del paese al fine di migliorare l’esperienza del cliente nel settore automobilistico.

La vincitrice di questo bando è la startup argentina Ualabee, che integra percorsi e orari del trasporto pubblico, servizi di micromobilità e operatori di autobus. Si è distinta fornendo soluzioni di mobilità per persone, aziende e città.

La Colombia non è lontana da questo tipo di progetti, e recentemente la “Business Innovation Classification 2022”, elaborata dall’agenzia ANDI, a cui hanno partecipato 347 aziende di 17 settori economici, che si trovano in 25 dipartimenti del Paese, ha rivelato che l’anno in passato sono stati effettuati investimenti per 16 miliardi di pesos in attività legate alla scienza, alla tecnologia e all’innovazione.

E mentre per molti questo può essere visto solo nei settori più tradizionali, le grandi aziende tecnologiche stanno già implementando questo tipo di programma. Nel paese, Gtd Colombia, l’azienda più famosa Attraverso i suoi data center, attraverso strumenti di open innovation e con l’obiettivo di promuovere programmi di co-creazione, interagisce regolarmente con diversi attori dell’ecosistema come: università, startup ed enti pubblici per generare una maggiore proposta di valore nei suoi prodotti. E la sua verticalità.

“A differenza di altri tipi di programmi, la nostra azienda è costantemente incoraggiata e alla ricerca di nuovi progetti innovativi che possono essere sviluppati attraverso la co-creazione. Per questo, ogni venerdì abbiamo il Presentation Day, dove Abbiamo ascoltato almeno due startup e valutato i loro prodotti o modelli di business al fine di formare una potenziale alleanza”, ha affermato Thomas Gill, direttore dell’innovazione e dello sviluppo, Gtd.

Nel corso di due anni, più di 100 startup hanno fatto presentazioni ai direttori di questa società. Coloro che si qualificano per il processo ricevono supporto per strutturare il proprio prodotto o attività, direzione e strategie, l’opportunità di prototipare il prodotto per lo sviluppo e la maturità del mondo reale, nonché il capitale di accelerazione.

“Attualmente, stiamo portando avanti vari progetti di analisi dei dati affinché un cliente nel settore della logistica sia in grado di prevedere il comportamento degli ordini dei propri clienti in merito ai propri servizi”, ha affermato Gill.

nella stessa vena, AUNA è attualmente il primo consorzio in America Latina che forma un ecosistema finanziario in modo che diverse aziende possano creare e accedere a soluzioni basate sulla tecnologia blockchain., insieme alle sue società fondatrici: Santiago Stock Exchange, Gtd Chile e Central Securities Depository (DCV) ha lanciato “AUNA Open Challenge”, un programma che cerca startup con soluzioni alle sfide poste dall’identità digitale, dalle operazioni di scambio e dalle procedure di expediting; Miglioramenti per le compagnie assicurative, tra le altre sfide.

In questo progetto di co-creazione che cerca di scommettere sulla trasformazione digitale, le startup di qualsiasi paese dell’America Latina hanno avuto l’opportunità di partecipare, e alla fine dell’anno i loro nomi saranno annunciati e riceveranno 10.000 USD e la possibilità di prova la proposta selezionata con clienti reali da commercializzare ed espandi la tua attività in altre parti del mondo.

L’innovazione dovrebbe far parte di qualsiasi azienda in un mondo così mutevole e dominato dalla tecnologia In tutti i settori, che devono affrontare sfide diverse che vanno dall’ottimizzazione Operazioni continue fino a quando le offerte di prodotti non saranno identificate con nuovi consumatori e per questo sarà necessario tutto il supporto possibile.