Questi musicisti sono sul sentiero di guerra | cultura

L’estate è il momento per noi che ascoltiamo la radio: le stelle si disperdono nel mezzo e i loro vuoti si riempiono di nuove voci con proposte a priori rinfrescante. È urgente notare che a volte i nuovi arrivati ​​condividono anche i vizi con i surfisti. Ad esempio, sto guardando un programma sui “personaggi principali della canzone” e sul loro impegno politico o sociale. Hmm, Ci troviamo di fronte a categorie difficili da misurare.

Bisogna sempre diffidare delle ostentate vendite stratosferiche, tanto più quando si concretizzano in numeri estremamente rotondi. Ancora più complicata è la definizione di “impegno”. Ci si aspetta che gli artisti parlino apertamente dei diritti MeToo o LGTBI, e di solito lo fanno… nei pochi minuti necessari per comporre un Tweet o realizzare un video su Instagram. I grandi temi sembrano essere stati minimizzati, ridotti a semplici elementi costitutivi di un’immagine pubblica comme il faut.

Idealmente, l’impegno include molte azioni diverse. Disco o concerto di beneficenza. La canzone per volontà dell’inno. dichiarazione collettiva. Donazione. È più corretto partecipare alla battaglia politica. E questo intervento potrebbe non essere stato altro che un rituale, come l’apparizione di Springsteen a sostegno del candidato democratico in quel momento. Anche se i pericoli di tali gesti non dovrebbero essere sottovalutati, come sottolineò Crosby Stills durante il loro tour di Nash & Young nel 2006, quando alcuni partecipanti respinsero ostentatamente le critiche dell’allora presidente George W. Bush.

Particolarmente realistica è la storia di Red Wedge. Nella seconda metà degli anni ’80, questo gruppo di musicisti britannici aveva un obiettivo chiaro: sconfiggere Margaret Thatcher alle elezioni. Red Wedge ha collaborato con il principale partito di opposizione, il Labour Party, un’organizzazione poco sensibile alla cultura popolare. Ma con Billy Bragg come portavoce e Paul Weller come carismatico, Red Wedge ha attratto solisti e gruppi come Communards, Madness, Tom Robinson, Lloyd Cole, Jerry Dammers e altri clienti abituali nel roster.

Di conseguenza, fu proposto come un’alternativa “autentica” ai Nuovi Romantici, sebbene i confini fossero sfumati: il compositore principale dello Spandau Ballet, Gary Kemp, insistette per esibirsi (così come Bananarama, apparentemente una caramella pop). respinto, OH, agli Housemartin, che avanzarono proposte radicali come la nazionalizzazione dell’industria discografica. Le ironie non mancavano: uno degli ispiratori del movimento, Joe Strummer, si distinse per la sua assenza, mentre rivali naturali come Morrissey accettarono di esibirsi per la squadra di Smith a Newcastle.

Rivedendo il documentario della tournée del 1986 colpisce la modestia dei mezzi utilizzati. Oltre ai concerti, sono stati organizzati incontri pubblici con i funzionari dei consigli comunali dei lavoratori per rivitalizzare le attività giovanili e accelerare il processo di registrazione degli elettori. Il tutto nel sospetto reciproco: il partito laburista non si fidava nemmeno del nome (il “cuneo rosso” derivava da uno slogan bolscevico); Paul Wheeler, che ha fornito l’infrastruttura tecnica, dice di aver scoperto che i politici erano delle dive come tutti gli altri. Pop star, cantante pop.

Il minuto e il risultato: la Thatcher era indistruttibile e vinse nuovamente le elezioni nel 1987. Ma i laburisti riconquistarono il voto e il suo direttore delle comunicazioni Peter Mandelson iniziò a progettare la strategia che avrebbe portato Tony Blair alla vittoria nel 1997.

