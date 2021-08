Questi organizer verticali ti aiuteranno a risparmiare spazio sulla scrivania quando lavori o studi da casa.

Se il periodo di quarantena ci ha lasciato qualcosa come l’insegnamento, è che l’organizzazione e la capacità di adattarsi al cambiamento fanno ormai parte della nostra vita, qualcosa che applichiamo idealmente quando lavoriamo o studiamo comodamente da casa nostra, senza che, quanto spesso lo spazio non è stato ottimizzato completamente per essere un sito amichevole per le nostre esigenze, ecco perché ti presentiamo questa volta Organizer da parete verticali o incassati che faranno risparmiare spazio sulla scrivania Per avere tutto a portata di mano.

Che si tratti di penne, matite colorate o documenti, Questi organizzatori ti aiuteranno a pulire la tua area di lavoro Da tastiera, mouse o tavoletta grafica così puoi lavorare più comodamente, ma senza rinunciare a non averlo quando ne hai bisogno.

organizzatore di penne

Se sei uno di quelli che usano un colore diverso per le annotazioni e hanno evidenziatori pastello, matite colorate e persino una penna stilografica preferita, allora questi organizer per matite sono perfetti per te, Può essere utilizzato in verticale per ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Puoi trovare questo set di quattro organizer con quattro scomparti ciascuno per € 18,99 su Amazon.

Portapenne da scrivania 4 pezzi, organizer da scrivania, scomparti per penne, portapenne da scrivania, portapenne multifunzione, organizer per penne (A) (A-large1)

Organizzatore di documenti integrato

Per i tuoi documenti più importanti a portata di mano, Questo organizer per documenti è come un mini armadio Puoi montarlo sulla parete accanto allo schermo per visualizzarlo sempre. Ha quattro livelli per documenti di tutte le dimensioni e il suo design in rete metallica lo rende super robusto. Lo trovate disponibile a 13,99€ su Amazon.

Faffooz Portaoggetti in rete metallica a 3 scomparti, portariviste per organizer da ufficio, portariviste per documenti, per cartelle per notebook e organizer per file, nero

Scatola portaoggetti magnetica

La funzione di questo tipo di prodotto si è spostata dalla porta del frigorifero al nostro spazio di lavoro, Vale a dire, questi mini organizer magnetici sono ideali per l’uso su qualsiasi superficie metallica Così puoi organizzare le tue penne, clip e altri articoli di cancelleria per la tua giornata. Puoi trovare questo pacchetto da 2 a $ 9,99 su Amazon.

Scatola portaoggetti magnetica – Organizzatore da scrivania portapenne magnetico da 2 pezzi – Organizzatore portapenne magnetico per scatola portaoggetti frigorifero da scrivania lavagna

regolatore di gradiente chiaro

Per pennelli, matite colorate e penne, questo organizer in acrilico trasparente ti aiuterà a risparmiare molto spazio sulla scrivania. Con i suoi numerosi livelli e design, Avrai tutto a portata di mano e potrai selezionare gli elementi di scrittura Ne hai bisogno subito. Lo trovate su Amazon a 24,44 euro.

Portapenne in acrilico trasparente, portapennelli trasparente, portapenne organizer da tavolo per articoli per la scrittura, portamatite colorato a quattro livelli.

Organizzatori da tavolo appiccicosi

Perché è importante sfruttare ogni spazio, Organizer con bordi adesivi per la tua scrivania È perfetto per gli strumenti di scrittura di cui hai più bisogno. È resistente a contenere vari oggetti e i suoi colori lo fanno sembrare ultra moderno. Puoi trovare il bundle con tre organizer su Amazon a € 12,91.

Surmounty 3 Portapenne autobloccante, organizer per penne, telefono cellulare, telecomando, spazzolino da denti READ Apertura di un nuovo spazio culturale - notizie dell'ultima ora in Guatemala

Immagini | Unsplash | Amazon

Nota: alcuni dei link pubblicati qui provengono da società affiliate. Nonostante ciò, nessuno degli articoli menzionati è stato suggerito da marchi o negozi e inviarli è stata una decisione unica da parte del team di redazione.