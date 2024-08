Questi sono alcuni dei migliori tablet che puoi trovare per studiare durante il tuo prossimo corso

Se ti stai preparando per tornare a scuola e cerchi un’alternativa al laptop per studiare, i tablet potrebbero essere un’ottima opzione. È pratico, versatile e ti consente di portare tutte le tue attività ovunque con facilità.

Successivamente, esamineremo alcuni dei modelli più unici per tutti i tipi di budget, ideali per accompagnarvi in ​​questo nuovo anno scolastico:

Huawei MatePad S da 11,5 pollici con penna e tastiera





Innanzitutto inizieremo parlando di un tablet ideale per chi cerca un modello che offra ottime prestazioni, uno schermo grande, buone finiture e un suono potente. Stiamo parlando di Huawei MatePad 11,5 pollici Sche ora può essere trovato in vendita con vari accessori a 499 euro.

Lei ha Schermo IPS da 11,5 pollici Il che ci dà una risoluzione di 2,8 K (2800 x 1840 pixel), a 144 Hz e massima luminosità 1000 nit. Mentre al suo interno è stato installato un file Processore Kirin 9000WL A questo si aggiungono 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 8800 mAh che garantisce una grande autonomia.

Dispone inoltre di quattro altoparlanti stereo, A Tastiera magnetica rimovibile Per trasformare il tuo tablet in un computer e in una penna digitale Matita M di terza generazione. Eseguono tutti HarmonyOS 4.2.

iPad (2022)





Un’altra opzione molto interessante da parte di Apple è senza dubbio iPad decima generazioneche, nonostante abbia un prezzo consigliato di 429 euro su Amazon, ora lo si può trovare con uno sconto di circa 391,77 euro nella sua versione base.

Questa compressa contiene: Display Retina LED/IPS da 10,9 pollici Con una risoluzione di 2.360 x 1.640 pixel a una frequenza di 60 Hz e tecnologia True Tone. Dentro di lui sta sorgendo A Chip A14 Bionic Che è accompagnato da 4 GB di RAM, 64 GB di storage e una batteria da 28,6 Wh in grado di darci Fino a 10 ore di navigazione internet.

SamsungGalaxy Tab A9+





Se ci allontaniamo un po’ dal budget, troviamo un tablet che attualmente sta facendo impazzire le vendite SamsungGalaxy Tab A9+Poiché offre un buon rapporto qualità-prezzo e grazie all’offerta lampo potrete averlo tra le mani per circa 195 euro.

Questo modello si distingue per il fatto che ci fornisce a Schermo LCD TFT da 11 pollici insieme Risoluzione WQXGA (1.920 x 1.200 pixel) e una media di 90 Hz. Allo stesso modo, è gestito dal processore Qualcomm Snapdragon 695Ha 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite scheda microSD.

A tutto ciò dobbiamo aggiungere che include altoparlanti che supportano Dolby Atmos e funziona con il sistema operativo Android 13, anche se ora possiamo aggiornarlo a una versione più recente.





LenovoTab M11





L’alternativa più economica è LenovoTab M11un tablet che, nonostante abbia un prezzo al dettaglio suggerito di 199 euro, ora lo potete trovare in vendita a 169 euro.

Ci sorprende presentandoci A Schermo LCD da 11 pollici Con risoluzione Full HD+, in aggiunta a ciò è supportato da Processore Helio G88Ha 4 GB di RAM, 128 GB di memoria espandibile e una batteria da 7.040 mAh. Senza dimenticarlo Stilo Lenovo Tab incluso Per scrivere, disegnare o colorare.

Xiaomi Redmi iPad SE





Chiudiamo la lista parlando di un tablet economico e ideale per tutti i tipi di tasche, come ad esempio Xiaomi Redmi iPad SEche attualmente potete trovare su Amazon a circa 149,79 €.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, ci offre a Schermo LCD da 11 pollici Con la decisione FullHD+una media 90 Hz e massima luminosità 400 lumen. D’altra parte, ha un processore Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e Batteria da 8.000 mAh Che supporta la ricarica rapida da 10 W.

Ha anche una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel Quattro altoparlanti compatibili con la tecnologia Dolby Atmos. Il sistema operativo MIUI for Pad è basato su Android 13.





Foto | Huawei, Apple, Samsung, Lenovo e Xiaomi

