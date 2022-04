Questi sono gli artisti internazionali che si esibiranno in Ecuador nel 2022 | musica | intrattenimento

Il 2022 sarà probabilmente l’anno più musicale e ballabile in concerto. Con il passare dei giorni, altri artisti internazionali si uniscono all’elenco di quelli già annunciati per esibirsi in varie città dell’Ecuador, con Guayaquil e Quito come palcoscenici principali, seguiti da Cuenca.

Queste sono le date in cui Jose Luis Perales, Velma Palma y Vampiros, Noel Chagres e Carlos Vives arriveranno in Ecuador

Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Carol J, Ricardo Montaner e Servando y Florentino sono alcuni dei cantanti che incontreranno i loro fan in Ecuador.

Ecco i dettagli delle offerte:

aprile

Noel Shagres e Velma Palma E Vampires

21 aprile, al Guayaquil Convention Center. Ora: 20:00

Costo: Generale, $ 30; Cassa d’oro, $ 50; Scatola di roccia nera, $ 80; Tavolo con posti a sedere (per 10 persone) $ 140. I biglietti possono essere acquistati da www.ticketfacil.ec.

ru alessandro

29 aprile, allo stadio Alberto Spencer, a Guayaquil. Ora: 20:00

Il concerto di Rauw Alejandro in Ecuador sta cambiando, non si terrà a marzo

Costo: $ 20 (generale); $ 45 (preferito); $ 55 (incluso); $ 90 (corte, sedie VIP non numerate). I biglietti possono essere acquistati da: www.feelthetickets.com.

Benedetti, Justin Quills e Lenny Tavarez

29 aprilepresso l’Anfiteatro Pubblico Ruminahue, a Quito.

Costo: varia da $ 30 a $ 150 e dovresti tenere presente che è in prevendita. Può essere acquistato da: www.ticketfacil.ec.

può essere

Il Divo

3 maggiopresso l’Anfiteatro Pubblico Ruminahue, a Quito.

Il Divo porta in Ecuador il suo tour di concerti in onore del suo defunto compagno Carlos Marin

I permessi possono essere acquistati da: www.ticketshow.com.ec.

Andres Cepeda

12 maggio, al Guayaquil Convention Center. Ora: 20:30

13 maggio, presso l’Anfiteatro Pubblico Ruminahue, a Quito. Ora: 20:00

I permessi possono essere acquistati da: www.ticketshow.com.ec. punti vendita, a Guayaquil, a Riocentro Entre Ríos e Ceibos; E a Quito, Supersens, c. Sei dicembre.

Servondo e Fiorentino

13 maggioal Voltaire Paladines Polo Coliseum di Guayaquil.

I permessi possono essere acquistati da: www.ticketshow.com.ec.

Karina

12 maggio È una discoteca di livello a Manta. Orario: 20:00 Costo biglietto: $ 100.

13 maggio, al Guayaquil Convention Center. Ora: 20:00 Costo: Risparmiami VIP, $ 50; Voglio argento $ 80; Scatola intima, $ 100. I biglietti per entrambe le città possono essere acquistati presso: Meet2go.com.

Tempesta, Los Iracondos e Yaco Monte

14 maggiopresso il Mall del Río a Cuenca.

I permessi possono essere acquistati da: www.ticketshow.com.ec.

Streptococco

26 maggionell’Esplanade di El Dorado, a Guayaquil.

Christian Nodal porterà il suo tour “Fujarido” a Guayaquil. I biglietti sono già in vendita

Costo: la prevendita fino al 2 maggio varia da $ 20 a $ 200. Quindi da $ 37 a $ 235. Può essere acquistato presso: Centraltickets-ecuador.com.

Ricardo Montaner

26 e 28 maggio, al Guayaquil Convention Center. Orario: 20:00 I biglietti per il 26 maggio sono esauriti.

A Guayaquil, Ricardo Montaner terrà due concerti: si apre una seconda data per lo spettacolo

27 maggio Al Rumenahui Public Coliseum, a Quito. Ora: 20:00 Costo: $ 140 (Golden Box), $ 95 (posti), $ 75 (Preferenza) e $ 45 (Generale). Tutti i posti sono numerati.

29 maggioNel mezzo dello stadio Alejandro Serrano Aguilar. Orario: 18:00. Costo: generale nord e sud, $ 25; Stand nord e sud, $ 45; Scatola, $ 65; Cassa d’oro, $ 80; Scatola superiore, $ 100; e una scatola premium da $ 140.

I permessi possono essere acquistati da: www.ticketshow.com.ec.

giugno

Carol J

2 giugnopresso l’Anfiteatro Pubblico Ruminahue, a Quito.

3 giugno, al Voltaire Paladines Polo Coliseum, a Guayaquil. I prezzi vanno da $ 46,5 a $ 251,5.

I biglietti d’ingresso a Quito possono essere acquistati al seguente indirizzo: www.feelthetickets.com. Mentre a Guayaquil www.ticketshow.com.ec.

J Balvin

16 giugnoallo Stadio Olimpico Atahualpa. Ora: 20:30

I biglietti non sono ancora in vendita. Può essere acquistato da: www.feelthetickets.com.

luglio

laccio

il dieci luglio, Alla Casa della Musica di Quito. Ora: 19:00 Terminare.

12 luglio Al Teatro Sanchez Aguilar. Ora: 21:00 Terminare.

settembre

Carlos Vives

il primo settembre, Allo Stadio Olimpico Atahualpa di Quito. Ora: 20:00

Le prevendite del concerto di Carlos Vives iniziano il 28 marzo; Questi sono i prezzi dei biglietti per i loro spettacoli in Ecuador

3 settembre Allo stadio Alberto Spencer di Guayaquil. Ora: 20:00

I permessi possono essere acquistati da: www.ticketshow.com.ec.

illegale

24 settembrenell’Agorà Casa della Cultura a Quito.

I permessi possono essere acquistati da: www.ticketshow.com.ec.

Cristiano Castro

28 settembreal Guayaquil Convention Center.

Cristian Castro terrà un concerto a Guayaquil a settembre

Gli organizzatori non hanno ancora menzionato il costo dei biglietti.

Ricardo Arjuna

30 settembreallo Stadio Olimpico Atahualpa.

Ricardo Arjona porterà il suo tour “Black and White” a Guayaquil e Quito

1 OttobreAllo stadio Alberto Spencer.

I biglietti saranno presto in vendita

ottobre

Papà Yankee

4 ottobre A Guayaquil, all’Alberto Spencer Stadium.

5 ottobre A Quito, allo Stadio Olimpico Atahualpa.

I fan raccontano come è stato il processo per ottenere i biglietti per il concerto di Daddy Yankee a Guayaquil; Alcuni aspettano una risposta dal ticket

I biglietti per i miei due concerti di Daddy Yankee sono esauriti.

Sebastian Yatra

20 ottobrepresso l’Anfiteatro Pubblico Ruminahue di Quito.

22 ottobrenell’Esplanade El Dorado, a Guayaquil.

I permessi possono essere acquistati da: www.ticketshow.com.ec.

novembre

coniglietto cattivo

16 novembreAllo Stadio Olimpico Atahualpa di Quito.

I permessi possono essere acquistati da: www.feelthetickets.com.

dicembre

mago di Oz

10 dicembrein Plaza de Toros de Quito.

I permessi possono essere acquistati da: www.ticketshow.com.ec.

dati:

Anche Marc Anthony, Anna Gabriel e Fade si esibiranno tra agosto e ottobre di quest’anno. Gli organizzatori non hanno menzionato la data corrispondente o il valore dei biglietti. (E)