Questi sono i marchi che si uniranno alla premiere di The Little Mermaid

La fanfara del marchio per l’uscita di The Little Mermaid, in una versione live-action, non ha richiesto molto tempo Marchi come Pandora, Kiko Milano e McDonald’s hanno sorpreso il pubblico con la loro nuova collaborazione con DisNordestE il.

(La Disney sta chiudendo la sua divisione flip-flop per riequilibrare il suo bilancio.)

L’azienda danese di accessori Pandora ha presentato la sua collezione sirenetta x pandora, che cerca di avvicinare i consumatori ai protagonisti di questa storia.

“Volevamo essere fedeli al film live-action de La Sirenetta e dare ai pezzi una rappresentazione più realistica. Con la magia di Sebastian, ad esempio, uno degli artigli è più grande dell’altro, proprio come un vero granchio maschio.hanno spiegato Filippo Viccarelli e Francesco Terzo, SVP di Pandora.

In particolare, questo set include alcuni degli elementi narrativi del film, come il fascino penzolante della conchiglia incantata Disney La sirenetta che conserva il bene più prezioso di Ariel: la sua voce! Mentre il ciondolo Disney The Little Mermaid Ariel Dangle rappresenta una sirenetta che esplora i fondali marini. Da parte sua, Disney The Little Mermaid Sebastian Crab Dangle Charm reinterpreta la figura di Sebastian in vetro di Murano arancione.

(La Disney ordina ai dipendenti di tornare a lavorare faccia a faccia: perché.)

IL Marchio di trucco Kiko Milano tHa aderito anche a questo lancio e ha introdotto la collezione Disney – La Sirenetta, disegnata con packaging eleganti che trasformano ogni prodotto in un piccolo tesoro, come le scatole ispirate alle perle e alle conchiglie.

“Anche i colori della nuova collezione si ispirano ai colori dei fondali marini. Il colore blu intenso indica un mondo marino mentre le sfumature dorate ricordano la sabbia della costa. The Collection, che è stato creato per riflettere la storia di libertà, fiducia ed emancipazione del film; È a lunga tenuta, impermeabile e idratanteHa indicato il marchio.

(Bob Iger ritorna come CEO della Disney, quali sono le sue sfide?).

Infine, la catena di fast food McDonald’s avrà 8 oggetti collezionabili per un tempo limitato. Tra i personaggi spiccano Ariel, il principe Eric, Sebastian il granchio, la malvagia Ursula e il pesce passera. La società ha confermato di collaborare da anni con Disney per fornire grandi collaborazioni.

bagaglio