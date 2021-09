Questi sono i modelli condivisibili di Xiaomi da aggiornare ad Android 12 | Dottor Techno | rivista

Scopri se il tuo telefono Xiaomi è nell’elenco esclusivo dei dispositivi da aggiornare ad Android 12.

Android 12 è stato annunciato da Google dallo scorso maggio. Attualmente sono già state rilasciate un totale di 4 beta, ma non c’è ancora una data ufficiale per il nuovo sistema operativo. Quello che è stato rivelato è l’elenco dei telefoni cellulari che possono essere aggiornati ad Android 12.

Il sistema operativo offrirà una nuova esperienza a milioni di utenti del marchio, alcune nuove funzioni acquisiscono schermate di un’intera pagina Web, nuovi pacchetti di emoji, aprono più finestre in Google Chrome come se fossi in un computer, pannelli per la privacy, ecc.

Luogo Andro4all Rivelati i modelli di telefoni cellulari Xiaomi che possono essere aggiornati a Android 12.

Xiaomi Mi che riceverà Android 12

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Lite 5G Mi 10 Zoom

Xiaomi Mi 10 Gioventù

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi REDMI che riceverà Android 12

Xiaomi Redmi K40

Xiaomi K40 Pro

Xiaomi K40 Pro+

Xiaomi Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max

Xiaomi Redmi Nota 9 5G

Xiaomi Redmi Note 9T

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi Redmi Nota 10

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Nota 10T

Xiaomi Redmi Nota 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 8 2021

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi K30 5G Racing

Xiaomi Redmi K30i 5G

Xiaomi Redmi K30 Pro

Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition

Xiaomi Redmi K40 Ultra

Xiaomi K30S Ultra

Giochi Xiaomi Redmi K40

Xiaomi POCO che riceverà Android 12

Xiaomi POCO F2 Pro

Xiaomi POCO F3 GT

Xiaomi POCO X2

Xiaomi POCO X3 NFC

Xiaomi POCO X3 Pro

Xiaomi POCO M2

Xiaomi POCO M2 è stato ricaricato

Xiaomi Poco M2 Pro

Xiaomi POCO M3

Xiaomi POCO M3 Pro 5G

Xiaomi POCO C3

Si stima che il rilascio definitivo e ufficiale del nuovo sistema operativo arriverà tra ottobre e dicembre di quest’anno.