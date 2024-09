Questi sono i nove peruviani più influenti in America Latina nel 2024, secondo Bloomberg

Bloomberg “America Latina 500”. Nella stesura della lista la redazione ha tenuto conto di diversi fattori, tra cui la creazione di posti di lavoro, gli investimenti e le innovazioni che hanno contribuito a stimolare l’attività economica interessata, nonché l’influenza di queste cifre in vari settori. – Infobae sulla configurazione del credito / Edwin Montesinos / Andina

Il Perù, una delle economie più importanti del Sud America con settori influenti come quello minerario e finanziario, ha una rappresentanza di rilievo nell’edizione 2024 della lista. “500 dall’America Latina”, Secondo Bloomberg online.

Tra le figure peruviane elencate figurano importanti uomini d’affari e leader aziendali. Carlos Rodriguez Pastor, Presidente di Intercorp Financial Services (IFS), E Gianfranco Ferrari, amministratore delegato di Credicorpdue dei nomi che si sono messi in luce per il loro contributo al settore finanziario e minerario.

Rodríguez Pastor guida le operazioni di Intercorp, il polo dei servizi bancari e finanziari. La Ferrari, dal canto suo, porta Credicorp a nuovi livelli di espansione e solidità finanziaria.

Nella lista dei “500 latinoamericani” figura ancora l’imprenditore Carlos Rodríguez Pastor, presidente del Gruppo Interbancario. – Crediti: Editoria

Succede a loro Alfredo Pérez Gubbins, ex amministratore delegato di Alicorp, L’azienda occupa una posizione di rilievo nel settore del consumo di massa, non solo a livello nazionale, ma anche sui mercati internazionali.

Nella lista ci sono anche le donne che svolgono un ruolo cruciale nel dare impulso agli affari nel paese, ad es Janine Belmontamministratore delegato della società YanbalE Katerina Anagnos AlcazarDirettore Generale e Direttore Industrie San Migueldue donne di spicco del paese che stanno guidando grandi cambiamenti nei loro settori.

Belmonte gestisce un’azienda di cosmetici e prodotti di bellezza con presenza internazionale, mentre Anaños Alcazar è a capo di un’azienda a conduzione familiare nel settore alimentare e delle bevande, ampliando la propria portata e capacità produttiva.

L’elenco comprende anche Eduardo Hochschild Beckamministratore delegato della società Miniera di HochschildE Roque Benavides JanozaPresidente del Consiglio di Amministrazione Miniere di Buenaventura. Entrambi svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo e nella sostenibilità dell’attività mineraria in Perù, una delle attività economiche più importanti del paese.

Hochschild Mining è specializzata nell’esplorazione e nella produzione di metalli preziosi, mentre lo stato di Minas Buenaventura si è affermato come uno dei principali produttori di oro e argento della regione.

Chiusa la partecipazione del Perù in classifica umberto nadal, CEO di Cementos Pacasmayo (Gruppo Hochschild) e Tempio di Enaspresidente LHH-DBM Perù. Quest’ultimo è stato riconosciuto per il suo lavoro nella consulenza e nell’outplacement, fornendo orientamento e supporto ai professionisti nella transizione professionale.

Ciascuno di questi leader si è distinto per le sue prestazioni e il suo contributo non solo all’economia e agli affari del Perù, ma anche all’intera regione dell’America Latina.

Edizione 2024 di “Latin American 500” Linea Bloomberg Evidenziando così il percorso e l’influenza di queste figure nei loro campi di specializzazione, e migliorando la visibilità e il riconoscimento dei loro risultati e sforzi.

Secondo il famoso portale di notizie internazionale, la redazione di Bloomberg Linea ha inserito nella sua lista per il 2024 500 persone influenti dell’America Latina, tenendo conto di criteri come la creazione di posti di lavoro, gli investimenti, le innovazioni e l’influenza in vari settori economici in più di 20 paesi in la regione.

Tra i selezionati ci sono uomini d’affari, imprenditori, filantropi, atleti, artisti, attivisti, personaggi pubblici e studiosi.

Uno degli aspetti più notevoli della classifica di quest’anno è l’elevata rappresentanza delle donne, che sono alla guida di importanti iniziative economiche nei loro paesi. Linea Bloomberg Sottolinea che queste donne stanno determinando progressi significativi negli indicatori chiave dell’economia.

esistente Le 500 persone più influenti dell’America Latina Non è stato riparato. Viene aggiornato ogni anno, riflettendo l’andamento di quelli già elencati e incorporando nuove figure emergenti con opere importanti nella regione.

L’uomo d’affari Roque Benavides, presidente di Minas Buenaventura, è tra i 500 peruviani più influenti in America Latina secondo Bloomberg. Crediti: Reuters/Mariana Pazo/File

Vale la pena notare che i redattori tengono conto delle prospettive di innovazione e impatto sociale dei selezionati durante la creazione di questo elenco annuale.

Questo approccio dinamico non solo riconosce gli sforzi eccezionali compiuti in tutti i settori, ma evidenzia anche la diversità demografica dei soggetti selezionati, evidenziando l’ampia gamma di settori che questi individui rappresentano.

Nell’ultimo rapporto di Bloomberg sono stati svelati i nomi dei 500 uomini d’affari più influenti dell’America Latina. Tra loro ci sono 14 eminenti cileni che vanno da uomini d’affari, leader aziendali e artisti.

Il punto forte di questo elenco è la presenza di… Rosanna Costapresidente Banca Centrale del CileSoprattutto in un contesto economico sfidante caratterizzato dalla lotta all’inflazione. Matthias Muchnickamministratore delegato della società NotCoE Horst Pohlmannfondatore Sincosudfanno anche parte di questo gruppo influente.

In primo luogo è Alejandra MoustakisUna donna d’affari con molteplici progetti in campo finanziario. Bloomberg sottolinea il suo ruolo in… Cowelluna società di sviluppo tecnologico focalizzata sull’innovazione e sull’interazione 3D, nonché sul suo coinvolgimento in… Stgo Maker SpaceÈ uno spazio aperto e collaborativo volto alla co-creazione e al potenziamento dei nuovi inventori. Moustakis è anche uno dei fondatori Fabbrica delle Idee (se)attualmente la più grande azienda di coworking in Cile.

Poi appare Andronico Luxic CraigÈ riconosciuto per la sua leadership in Koinenko Dal 2013 al 2023, periodo in cui l’azienda si è espansa in vari settori. Luksic ha lasciato l’anno scorso sei direttori, tra cui Koenenko e Banco de Chile, per mantenere il suo coinvolgimento nei consigli di amministrazione delle banche. Nexan E Antofagasta plc.

Un altro punto forte è Carlos Solari Donagioche ha diretto Falabella Per quasi dieci anni, determinando un’importante trasformazione tecnologica del gruppo. Secondo Indice delle imprese familiari 2023 Secondo l’EY e l’Università di San Gallo, Falabella è tra le famiglie con il reddito più alto dell’America Latina, con una stima di 15,1 miliardi di dollari USA per il periodo analizzato.