Questi sono i piani per Palworld, “Pokemon con le pistole”, per il resto del 2024

Nel mondo È stato uno dei grandi fenomeni del 2024, un titolo che ha ottenuto numeri di vendita sorprendenti grazie alla sua speciale combinazione tra raccolta di creature in stile Pokemon e meccaniche di sopravvivenza come in Ruggine O dentro Giorni.

Naturalmente, dopo i buoni numeri all'inizio della sua vita, Palworld ha subito un calo del 97% nel conteggio dei giocatori su Steam dal rilascio (mantiene, tuttavia, circa 87.000 giocatori simultanei giornalieri), il che ha senso perché altri giochi stanno entrando in giocatori. ' vive perché abbiamo bisogno di contenuti nuovi per rimanere attivi nel videogioco.

I creatori del gioco Pocketpair se ne rendono conto Hanno già annunciato i loro piani per il resto del 2024 Con Palworld i piani si realizzano Un grande aggiornamento quest'estate in cui aggiungeremo una nuova isola con nuovi tipi, edifici, armi e altre funzionalità previste per il lancio“.

Dall'altro lato, Modalità arena PvP Ciò di cui vi abbiamo già parlato in Vandal non arriverà in estate (Pocketpair ha sbagliato ad annunciarlo per la prossima stagione dell'anno) bensì Verrà pubblicato alla fine dell'anno In un altro fantastico aggiornamento del videogioco.

Patch urgente per Xbox

D'altra parte, anche Pocketpair ha solo Rilascia una patch urgente per correggere i bug che interessano la versione del gioco per console Xbox E il? Il caricamento dei giochi multiplayer è stato bloccato. Fortunatamente, i creatori del gioco sono riusciti a individuare il bug e a correggerlo molto rapidamente, quindi da ieri puoi goderti il ​​gioco normalmente sulle console Microsoft.

Cosa ne pensi dei piani di Pocketpair per aggiungere nuovi contenuti a Palworld? Vuoi giocare in modalità arena alla fine dell'anno?