Questi sono i prezzi di iPhone 13 per la Colombia

È passato esattamente un mese da quando Apple ha prodotto Il lancio ufficiale del nuovo iPhone 13, Il leader nel mercato competitivo smartphone Per la stagione 2021 – 2022. Da allora, sono diventati noti tutti i tipi di recensioni, opinioni, foto e persino video. L’unica cosa che manca ai colombiani, ancora oggi, Il prezzo del dispositivo intelligente era.

Dopo tanta attesa e attesa, i distributori autorizzati della fabbrica di Cupertino Ha infine confermato, venerdì 15 ottobre, la prevendita di tutte le versioni del dispositivo nel Paese. Detto questo, ovviamente, c’è un prezzo che varia a seconda dei fattori già noti come versione (Piccolo, Normale, Pro e Pro Max) o capacità di stoccaggio.

In questo senso, va notato che le prime due versioni di smartphone Da mela “basi” Hanno capacità di 128, 256 e 512 GB, mentre sono i più attrezzati Aggiungi una quarta opzione 1 TB, una quantità che raramente si trova di serie negli smartphone, ma è comune, ad esempio, nei laptop ad alte prestazioni.

Con ciò, controlla il listino prezzi qui sotto:

Va notato che sebbene il dispositivo smart Apple sia già nel paese, è arrivato circondato da una nuvola di incertezza che non si limita alla Colombia, ma al mondo intero, a causa della mancanza di microchip che interessa gran parte del mondo . aziende tecnologiche nel mondo.

Dalla metà dell’anno è scoppiata una crisi nel settore manifatturiero dei semiconduttori a causa della crisi sanitaria e dell’impatto dell’inflazione in questo settore. Mentre le aziende si aspettavano di raggiungere il picco nella produzione e nelle vendite dei loro prodotti principali rispetto al 2020, l’industria dei microchip ha riscontrato l’impossibilità di riprendere il suo livello di produzione, causando una crisi senza precedenti in questo settore tecnologico.

Con questo in mente, come spiega il rapporto Bloomberg, Apple non è riuscita a soddisfare i 90 milioni di unità iPhone 13 che voleva possedere prima della fine del 2021Tutto questo dopo che due dei suoi principali fornitori, Broadcom e Texas Instruments, non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi di microchip concordati con l’azienda.

Il portale ha anche specificato che il consiglio di amministrazione di Apple ha già informato i partner di produzione su questo È possibile soddisfare solo un massimo di 80 milioni di unitàIl che riduce la produzione dei loro telefoni cellulari di circa l’11%.

Ed è che la mancanza di microchip influisce su molte delle operazioni principali dell’iPhone 13 come Array laser Face ID, alimentazione wireless, gestione dell’alimentazione sullo schermo, connessioni USB del dispositivo, tra le altre funzioni.

Va ricordato che la notizia non è qualcosa che Apple non aveva, perché in passato era già stata annunciata dall’annuncio degli utili del terzo trimestre fatto dal CEO dell’azienda, Tim Cook, dove ha parlato dei potenziali impatti che potrebbero verificarsi . Hanno problemi a fornire microchip nella produzione dei loro nuovi telefoni cellulari.

Tuttavia, Cook ha anche promesso in quell’occasione, “Faremo tutto ciò che è in nostro potere per mitigare qualsiasi serie di circostanze che incontriamo”.; Tuttavia, sembra che il piano non prenda la strada desiderata.

