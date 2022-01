Questi sono i primi spettacoli creati dalla sua perdita ufficiale del caso

Xiaomi sta già scaldando i motori per Tutto ciò che verrà durante quest’anno 2022. A quanto pare, la prima grande famiglia di telefoni ad essere rilasciata quest’anno sarà la tanto attesa Redmi K50, alcuni dispositivi che, come nelle generazioni precedenti, finiranno per raggiungere il mercato globale sotto il nome PICCOLO F4e Poco F4 GT e altri dispositivi simili.

Ora, grazie alla fuga di notizie Xiaomi Abbiamo potuto scoprire come verrà lanciato il design del primo dispositivo di questa famiglia, il nuovo Redmi K50 Pro, che Offrirà un modulo fotocamera leggermente diverso da quello a cui siamo abituati Xiaomi, Ma pur mantenendo il nucleo dell’ingombrante modulo della fotocamera.

Un lato che ci ricorda quello che abbiamo visto sul Redmi Note 11

Nel dettaglio, queste offerte sono condivise da Xiaomiui È stato progettato a seguito di una perdita nella custodia ufficiale che accompagnerà in linea di principio questo dispositivo, Nell’unità posteriore compare una netta differenziazione tra l’area dei sensori della fotocamera e il flash LED allungato che verrà installato.

Oltre a ciò, non troviamo molte novità estetiche, il retro è tenuto abbastanza pulito in quanto troviamo solo il logo dell’azienda cinese e La fronte con un ottimo uso della tavola in relazione al corpo E una fotocamera frontale situata nella zona centrale superiore a forma di foro sullo schermo.

Naturalmente, altri aspetti classici che Saranno mantenuti da connettività fisica come USB-C, doppio altoparlante sul telaio superiore e inferiore, sensore IR per il controllo remoto di altri dispositivi E a quanto pare, il sensore di impronte digitali che sarà posizionato sotto il pannello, dove non vediamo abbastanza sporgenza per indicare che si troverà sul lato del telefono.

Per il resto, non conosciamo ulteriori informazioni su questo dispositivo e gli altri dispositivi che andranno a comporre questo gruppo di prodotti dopo di esso Altre perdite Di cui abbiamo parlato da Xiaomi World come può essere Eventuali processori che monterebbero questi modelli, essendo Dimensioni 7000 Per Redmi K50, Dimensioni 9000 per lui Edizione da gioco Redmi K50 S Snapdragon 870 e nuovo Snapdragon 8 prima generazione Rispettivamente per Redmi K50 Pro e K50 Ultra.

