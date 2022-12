Questi sono i requisiti minimi e consigliati per poter giocare su PC

in una festa I premi del gioco 2022 Abbiamo visto dozzine di annunci e alcuni di essi ci hanno lasciato ottime notizie per tutti i nostri utenti computerPerché Data confermata Dov’è la versione per computer di L’ultimo di noi: prima parte Come è stato rivelato Restituibile Seguirai gli stessi passaggi qualche volta l’anno prossimo.

Mentre aspettiamo di scoprire il giorno esatto in cui accadrà, quanto indicato è Requisiti minimi e consigliati Questo deve essere raggiunto se vogliamo partecipare pienamente Titolo dell’opera premiata dal segno di casa. E fai molta attenzione perché è piuttosto rumoroso, soprattutto se vuoi farlo esibire in tutto il suo splendore.

Il motivo è che i requisiti consigliati richiedono una scheda grafica Nvidia RTX 2070 Super o una scheda grafica AMD RX 6700 XT, ma è anche necessario avere 32GB di RAM. All’estremità inferiore, la RAM è al centro della strada e la scheda da ordinare è una Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580. Ecco l’elenco completo.

Componente per PC

Tutto ciò probabilmente significa che più di una persona deve aggiornare i propri computer se lo desidera Restituibile Guardalo perfettamente, il che è altamente raccomandato perché l’azione roguelike in terza persona è così frenetica. Dovremo aspettare per vedere il giorno in cui sarà ufficialmente in vendita, ma nel frattempo è disponibile in esclusiva per PS5.