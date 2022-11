Questi sono i requisiti per trasferirsi in Italia come messicano

Sebbene non sia richiesto un visto, ci sono altri requisiti per viaggiare in Italia. Qui ti diciamo cosa sono e ti diamo consigli

ItaliaCulla del Rinascimento europeo Uno dei posti più popolari. Attraverso i suoi musei, paesi e città, alcuni I capitoli più importanti dell’umanità. Questa terra, di Paesaggi alpini e mediterranei, non ti lascerà indifferente. E, naturalmente, è ricco Gastronomia, uno dei preferiti internazionali, stuzzicherà le vostre papille gustative fin dall’inizio. Se hai in mente questo viaggio, continua a leggere, perché ecco cosa abbiamo da offrirti Requisiti per viaggiare in Italia.

Quali sono i requisiti per viaggiare in Italia?

Fortunatamente, nel mezzo Requisiti per viaggiare in Italia Non un requisito Visa. Il messicano è richiesto come unico documento PassaportoDovrebbe essercene uno Validità minima 6 mesi Al momento dell’ingresso e fino alla data di completamento del viaggio.

Ministero degli Affari Esteri (SRE) indica che un altro fattore importante è Relazioni familiari, lavorative o finanziarie Al punto di origine. Questo è rassicurante per le autorità di immigrazione Tornerai al tuo paese.

Come per altri paesi, anche la fonte citata lo menziona nel tuo itinerario Italia Devi averne uno Viene assegnato un budget per coprire tutte le spese Puoi creare un soggiorno. Si consideri, in questo senso, contenere Prova della tua residenza.

Vaccinazione

pubblicato Ambasciata d’Italiada 1 giugno 2022Non è più necessario fornire Qualsiasi tipo di certificato relativo alla pandemia covidSe vieni da Messico. Tuttavia, si consiglia di rivedere la pagina ufficiale di questa azienda in quanto potrebbero esserci delle eccezioni se si proviene da un altro paese.

Suggerimenti per viaggiare in Italia

Tienine uno a portata di mano Copia del passaporto e altro documento di identità ufficiale valido così come una copia elettronica di entrambi

Aggiungi o aggiorna le tue informazioni personali Nel Sistema di Registrazione dei Messicani all'Estero (SIRME)

Controlla lo stato delle prenotazioni Voli e alloggio

Sebbene alcune restrizioni siano state rimosse, il file SRE Ti consiglia Utilizzare regolarmente le misure igieniche

