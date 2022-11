Questi sono i vincitori degli Xataka Orange Awards 2022

Lo sappiamo già Vincitori degli Xataka Orange Awards 2022! Anche quest’anno abbiamo optato per un party ibrido, costituito da un party in presenza ai Capitol Cinemas e che, come lo scorso anno, era possibile seguire in diretta anche su Twitch. È stato un evento molto interessante, pieno di sorprese, risate, momenti entusiasmanti e ovviamente mettendo in mostra i migliori prodotti tecnologici e le tecnologie più importanti, secondo il tuo voto e quello della giuria.

Di seguito esamineremo i vincitori di tutte le categorie, ma prima, a nome dell’intero team Xataka e di Webedia, vorremmo ringraziare tutti voi che avete partecipato con i vostri voti, alla cerimonia, alle gare e al resto della dinamiche svolte durante questo importante evento. Vogliamo anche ringraziare coloro che si sono uniti a noi dal vivo al Capitol Cinemas, sia quelli che hanno partecipato per la prima volta sia quelli che hanno partecipato dall’inizio. È sempre emozionante incontrarsi di nuovo. grazie a tutti. Tuttavia, i vincitori degli Xataka Orange Awards 2022 sono…

Telefoni cellulari, tablet e smartwatch

Il telefono cellulare della migliore qualità

La migliore fotocamera sul cellulare

Il miglior telefono cellulare avanzato

Il miglior cellulare di fascia media

Miglior telefono cellulare per principianti

Il miglior orologio intelligente

Il miglior tablet

computer e periferiche

Il miglior portatile

Il miglior portatile convertibile

Il miglior computer desktop

Il miglior laptop da gioco

Il miglior computer da gioco desktop

Il miglior componente o periferica

Immagine, suono e casa

Il miglior HDTV

La migliore TV di fascia media e entry-level

Le migliori cuffie

Il miglior aspirapolvere robot e dispositivo di pulizia

Il miglior dispositivo domestico connesso

Cooperare

La migliore innovazione nello strumento

altri

La migliore auto tecnologica

Il miglior dispositivo di mobilità sostenibile

Il miglior dispositivo per la salute e la cura della persona

Miglior film/serie originale in streaming

Miglior videogioco

Premio della Comunità

Il Community Award viene assegnato al dispositivo, gadget o tecnologia che hai votato di più. Qui non c’è coinvolgimento della giuria, contano solo i tuoi voti. Vince il candidato che ottiene più voti Premio della Comunità È nessun telefono (1). Congratulazioni e molte grazie a tutti per aver partecipato con i vostri voti!

Premio Leggenda Xataka

Per il secondo anno consecutivo, da Xataka Writing lo abbiamo consegnato a Premio Leggenda Xataka. Questo premio viene assegnato a una figura significativa nel campo della scienza e/o della tecnologia in riconoscimento della sua carriera e di tutti i suoi contributi in questi campi. quest’anno, Abbiamo conferito questo premio a Margrethe Vestager.

Come vengono selezionati gli Xataka Awards?

Come ogni anno, spiegheremo come funzionano gli Xataka Awards e le votazioni. Gli editori di Xataka preselezionano i dispositivi più unici all’interno di ogni categoria e tu, i nostri Xatakeros, Ho scelto i finalisti Per ogni categoria attraverso il tuo voto utilizzando alcuni modelli.

Il requisito del prodotto per partecipare è Va in vendita in Spagna durante l’anno o per farlo prima della fine dell’annoPrevia conferma della data con il produttore. Nel caso di videogiochi, serie e film, devono essere stati rilasciati prima del 10 ottobre. Se qualche prodotto viene escluso dai premi perché arrivato in Spagna dopo la cerimonia, non succede nulla: gareggerà l’anno prossimo. Essendo impossibile organizzare la festa il 31 dicembre, pensiamo che questa sia la soluzione migliore, Come abbiamo già spiegato.

per Scegli i vincitori, una giuria di esperti di Xataka e altri media specializzati (puoi trovare i nomi qui sotto) votano i loro preferiti tra i finalisti scelti dagli Xatakeros. Inoltre qui si aggiunge anche il voto del lettore con il peso di un terzo. I vincitori di ogni categoria vengono annunciati durante la cerimonia di premiazione di Xataka.

Nel caso se Premio Leggenda Xataka, è un premio presentato dalla Xataka Newsroom e determinato internamente. Nel caso di un premio comunitario, viene assegnato al dispositivo che ha ricevuto il maggior numero di voti dalla comunità senza alcuna interferenza da parte della giuria.

La giuria degli Xataka Orange Awards 2022

Per la giuria di quest’anno, ancora una volta abbiamo avuto a Un gruppo di giornalisti ed esperti di tecnologia, sia da Xataka che da altri media. Di seguito puoi scoprire chi ha composto la giuria interna, il consiglio di amministrazione di Xataka e i nomi noti di cui puoi leggere molto su Xataka e altri post di Webedia:

Saverio Pasteur (@dipendente), Editore Xataka.

(@dipendente), Editore Xataka. Javier Penalva (@solenoide), Editore Xataka.

(@solenoide), Editore Xataka. Javier Lacourt (@dipendente), Editore Xataka.

(@dipendente), Editore Xataka. Maria González (@dipendente) e l’editore Webedia Tech e direttore di Xataka.

(@dipendente) e l’editore Webedia Tech e direttore di Xataka. Cesare Muella (@dipendente), vicedirettore editoriale di Webedia Tech.

(@dipendente), vicedirettore editoriale di Webedia Tech. Amparo Babyloni (@dipendente), Direttore di Xataka Móvil / Xataka Android.

(@dipendente), Direttore di Xataka Móvil / Xataka Android. Enrico Perez (@dipendente), Editore Xataka.

(@dipendente), Editore Xataka. Samuel Fernández (@dipendente), Xataka Móvil / Xataka Android Editor.

(@dipendente), Xataka Móvil / Xataka Android Editor. Juan Carlos López (@dipendente), Editore Xataka.

(@dipendente), Editore Xataka. Mario Arroyo (Ahahahah), Editore Xataka.

(Ahahahah), Editore Xataka. Antonio Saban (@dipendente), Direttore di Genbeta e Xataka Home.

(@dipendente), Direttore di Genbeta e Xataka Home. José Garcia (@dipendente), Editore Xataka.

(@dipendente), Editore Xataka. Ivan Linares (ivsu), Xataka Móvil / Xataka Android Editor.

(ivsu), Xataka Móvil / Xataka Android Editor. Ricardo Aguilar (@dipendente), Editore Xataka.

(@dipendente), Editore Xataka. Eva Rodríguez (@missakanawa)), Editore Xataka.

(@missakanawa)), Editore Xataka. Alberto de la TorreEditore Xataka.

Oltre alla nostra giuria Xataka interna, abbiamo il privilegio di far tornare giornalisti e leader tecnologici di altri media Grazie per la tua partecipazione agli Xataka Orange Awards 2022:

Alex Parido (@dipendente), un podcaster su Mixx.io.

(@dipendente), un podcaster su Mixx.io. Ana Muñoz de Frutos (amudef), Technology Editor per Business Insider Spagna.

(amudef), Technology Editor per Business Insider Spagna. Marta Fantasma (@dipendente), Technology Editor presso Expansion.

(@dipendente), Technology Editor presso Expansion. Chima Flores (@dipendenteCapo del Dipartimento di El Español – Omicrono.

(@dipendenteCapo del Dipartimento di El Español – Omicrono. Elena Santos (@dipendente), creatore di ChicaGeek.

(@dipendente), creatore di ChicaGeek. Fernando Alvarez del Vaio (@dipendente), caporedattore di El Androide Libre.

(@dipendente), caporedattore di El Androide Libre. Carlos Santa Engracia (@dipendente), co-fondatore di Topes de gama.

(@dipendente), co-fondatore di Topes de gama. Michael McLoughlin (@dipendente), redattore Teknautas/El Confidencial.

(@dipendente), redattore Teknautas/El Confidencial. Pablo Rossello (@rosillo16), co-fondatore di dBeta Windows.

(@rosillo16), co-fondatore di dBeta Windows. Elisabetta Rubino (@dipendente), collaboratore del dipartimento di tecnologia di El País.

(@dipendente), collaboratore del dipartimento di tecnologia di El País. Alex Colà (@dipendente) e coordinatore hardware e prodotto presso ComputerHoy.

Giuria speciale per il miglior videogioco

Per il premio per il miglior videogioco, abbiamo avuto la fortuna di avere i nostri colleghi di Giochi 3DE il MGG S vite extraLe pubblicazioni sorelle di Zataka. Tutti loro sono punti di riferimento nel settore dei videogiochi. I loro nomi sono di seguito:

Alvaro Castellano (@dipendente), direttore di Webedia Gaming.

(@dipendente), direttore di Webedia Gaming. José Angel Mateo Albuern (@dipendente), direttore di MGG.

(@dipendente), direttore di MGG. giovanni melodie (@dipendente), Editore Xataka.

(@dipendente), Editore Xataka. Samuel Oliver (@dipendente), Editore Xataka.

(@dipendente), Editore Xataka. Roberto Jiménez (@dipendente), Responsabile Editoria Webedia Spagna.

(@dipendente), Responsabile Editoria Webedia Spagna. Alex Canova (@dipendente), regista di Extra Life.

(@dipendente), regista di Extra Life. Robin Marchese (@dipendente), redattore di Extra Life.

Giuria speciale per il miglior film/serie originale in streaming

Allo stesso modo, per scegliere il vincitore nella categoria Miglior serie originale/film trasmesso, ci siamo avvalsi dell’aiuto di giornalisti dedicati della BBC Emozionante S AspinovDalle pubblicazioni di intrattenimento “Al-Bayt”:

Alejandro J. Calvo (Alejandro GCalvo), Direttore di Sensacine.

(Alejandro GCalvo), Direttore di Sensacine. giovanni toni (johntones), Redattore di Xataka.

(johntones), Redattore di Xataka. Roberto Jiménez (propertoj), Responsabile Editoria Webedia Spagna.

(propertoj), Responsabile Editoria Webedia Spagna. Albertini (@Albertini), editore Espinov.

(@Albertini), editore Espinov. Juan Luis Caviaró (jlcaviaro), Direttore di Espinoff.

Grazie a tutti!

Gli Xataka Orange Awards 2022 sono stati molto speciali per noi. Volevamo davvero riportare questo concerto nella forma che merita, incluso l’after party, e condividerlo con voi ragazzi. È stato un evento molto speciale ed è stato grazie a tutti gli Xatakeros che si sono uniti a noi per questa notte speciale, emozionante e divertente. Ci siamo divertiti molto

Per questo, da Xataka e Webedia, vorremmo ringraziare tutti voi che avete partecipato in qualche modo agli Xataka Orange Awards 2022, che si tratti della votazione, della cerimonia post-trasmissione, della partecipazione in giuria, della condivisione di l’evento con noi nei Cinema Capitol… Grazie mille e vi aspettiamo il prossimo anno!