Questi telefoni cellulari saranno senza WhatsApp dal 30 aprile

Meta sta investendo miliardi di dollari nella costruzione di un metaverso come il futuro dei social media, ma a breve termine, il gigante tecnologico, ex Facebook, deve continuare ad aggiornare le sue tecnologie. Con le app aggiornate, come con WhatsApp ad aprile, smetteranno di funzionare su alcuni telefoni. Ti diamo l’elenco qui sotto.

Questa settimana, Meta ha rivelato i suoi piani per un aggiornamento significativo dell’app di messaggistica WhatsApp. Ora consentirà agli utenti non solo di connettersi privatamente con amici e familiari, come prima, ma anche di partecipare a gruppi di discussione più ampi, che chiameranno “comunità”.

Le chat di gruppo saranno più grandi delle persone, con il supporto aggiunto per strumenti come la condivisione di file e le chiamate di gruppo da 32 persone e reazioni emoji, nonché strumenti di gestione e controlli di moderazione, tra le altre cose.

“È chiaro da tempo che il modo in cui comunichiamo online sta cambiando”, ha scritto il CEO di Meta Mark Zuckerberg annunciando la notizia in un post sul suo profilo Facebook pubblico.

Inizialmente verrà rilasciato in test limitati con comunità selezionate per ulteriori feedback prima del rilascio di massa. WhatsApp non ha detto quando la funzione apparirà al grande pubblico, ma indica che alcune nuove funzionalità delle “community”, come reazioni, condivisione di file e chiamate fino a 32 persone, saranno presto disponibili.

Altri aggiornamenti minori di WhatsApp hanno una data, a partire dal 30 aprile. Con il suo arrivo, molti telefoni cellulari rimarranno senza la popolare app di messaggistica, poiché questi telefoni cellulari sono diventati incompatibili con le innovazioni tecnologiche dell’applicazione.

Cellulari rimasti senza WhatsApp fino al 30 aprile

Come ogni anno, WhatsApp effettua solitamente un aggiornamento drastico, che lascia alcuni modelli mobili incompatibili con le novità in arrivo. Come faccio a sapere se non ho più l’app?

È anche importante considerare l’ultimo sistema operativo mobile personale. Per i telefoni Android, il cellulare deve essere aggiornato ad Android 4.1 o versioni successive. Nel frattempo, per iPhone, devi avere installato iOS 10 o versioni successive.

Elenco dei cellulari qui: Archos 53 platinoE HTC Desire 500E Samsung Galaxy Trend LiteE Samsung Galaxy Trend IIE Samsung Galaxy S3 miniE Caterpillar B15E Sony Xperia ME Wiko Cinque CinqueE Wiko Notte oscuraE Samsung Galaxy Xcover 2E Huawei Ascend G740E ZTE Grand S FlexE Lenovo A820E Huawei Ascend CompagnoE ZTE V956 – UMi X2E Huawei Ascend D2E Samsung Galaxy CoreE Faea F1 e THL W8.

Aharon: ZTE Grand X Quad v987.7E ZTE Gran MemoE Samsung Galaxy Ace 2E LG Lucido 2E LG Optimus F7E LG Optimus L3 II DualE LG Optimus F5E LG Optimus L5IIE LG Optimus L5 II DualE LG Optimus L3IIE LG Optimus L7 II DualE LG Optimus L7IIE LG Optimus F6E LG emanaE LG Optimus L4 II DualE LG Optimus F3E LG Optimus L4IIE LG Optimus L2IIE LG Optimus F3Q è disponibile. anche Apple iPhone SEE Apple iPhone 6S e Apple iPhone 6S Plus.