Questi tredici modelli sono stati rilasciati

Tuttavia, questi dispositivi non sono ancora di uso comune Mobile pieghevole È un crescente impegno nei confronti dei marchi. Un’altra cosa è che la stragrande maggioranza non lascia il mercato cinese dopo, una circostanza che a medio termine inizierà a essere meno evidente. i produttori lo erano Prolifico in termini di lanci pieghevoli nell’anno che finisce, non meno di 13 modelliche esaminiamo in 20 bit.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4

Viste di Galaxy Z Fold4 (SAMSUNG)

Come è noto, i cellulari pieghevoli di riferimento sono quelli di SAMSUNG, la prima azienda a raggiungere l’obiettivo catturando due concetti, uno è il tipo di libro convertibile in tablet e l’altro è tascabile. il Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4 È entrato in scena a livello internazionale ad agosto. La prima, con supporto S Pen, ha uno schermo interno da 7,6 pollici (quello in copertina è da 6,2) e una fotocamera principale da 50 megapixel.

Design Samsung Galaxy Z Flip4 . (20 bit).

Integra il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, come processore L’elegante Z Flip4, che 20 bit è stato in grado di dimostrare, ha sottolineato il suo carattere attraente e la sua serie continua. Il suo piccolo schermo esterno da 1,9 pollici è tornato per il gioco e la curiosità. Il pannello interno aperto misura 6,7 ​​pollici di lunghezza.

Huawei P50 Pocket, Huawei Mate Xs 2 e Huawei Pocket S

Huawei P50 da tasca (Huawei)

il Huawei Tasca P50la prima tasca pieghevole del brand cinese, È arrivato in Spagna a gennaio Dopo essere apparso su Asian Giant a dicembre. Nello specifico, l’edizione presentava un design scultoreo microscopico tridimensionale frutto di una collaborazione con l’artista olandese Iris van Herpen. La copertina mostrava due cerchi, uno per le telecamere e l’altro per un piccolo schermo.

Huawei Mate Xs 2, quando inizia a lampeggiare (20 bit)

È stato commercializzato anche nel nostro Paese, a fine agosto dopo il lancio in Cina a maggio, Huawei Mate Xs 2analizzato anche da 20 bit. Pieghevole, anche se non per tutti i gusti (Non tutte le tasche: 2.000 euro), che, come prima di Mate X e Mate Xs, loro predecessori, sovvertono il concetto di genere libro e lo incarnano a modo loro facendo uscire le “pagine”. Lo schermo stesso funge da copertura quando è ancora piegato.

Huawei mantiene il suo design distintivo nel Pocket S (Huawei)

S A novembre, la società ha introdotto Huawei Pocket S in Cinail secondo flip-style pieghevole, con il suo schermo principale da 6,9 pollici, e sulla copertina, i noti domini, e ovviamente uno per il piccolo schermo.

Motorola Razr 2022

Su Motorola Razr 2022, la piega dello schermo non è evidente (20 bit)

Motorola È stato lanciato all’inizio di novembre, sempre in Spagna, Razer 2022pieghevole di terza generazione. 20-Bit si è affermato come pieghevole tascabile, di cui sono notevoli i miglioramenti e l’impegno nell’introduzione di funzionalità avanzate. Sebbene in termini di stile sia ancora leggermente al di sotto della concorrenza e il suo prezzo (1.200 euro) possa giocarci contro, è una solida alternativa.

OPPO Find N2 e OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2 Flip, la prima tasca pieghevole di OPPO e la prima a uscire dalla Cina (opposto)

La nuova piega oppoche ha debuttato in pista solo un anno fa con OPPO Find N, Sono stati gli ultimi a prendere d’assaltoAnche se li abbiamo menzionati in precedenza nell’elenco perché è stato confermato uno di loro, La prima tasca, sarà venduta in Spagna nel 2023. OPPO Trova N2 Flip Si differenzia dal solito sul mercato per il suo schermo secondario più grande (3,62 pollici) disposto anche verticalmente. Inoltre, rafforza notevolmente gli aspetti in cui la piega tende a oscillare un po’, la batteria e la ricarica rapida.

OPPO Trova il design N2 (opposto)

Da parte sua lo è Oppo Trova N2, l’erede diretto dell’originale, mantiene un profilo compatto, come dimostrano i suoi due schermi, rispettivamente da 5,54 e 7,1 pollici. Con un peso di 233 g (42 g in meno rispetto al suo predecessore), è il laptop pieghevole orizzontale più leggero del settore.

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Fold 2 (Xiaomi)

Xiaomi Lanciato ad agosto in Cina Combinazione a 2 pieghe, il suo secondo dispositivo pieghevole, che, come l’originale, non arriverà in Europa. C’è il desiderio di avere uno Xiaomi pieghevole in Spagna, ma a breve termine le circostanze non cambieranno. comunque, Il marchio proverà a fare il debutto della terza generazione del suo pieghevole qui nella seconda metà del 2023. Il Mix Fold 2 ha un display principale da 8,02 pollici e un display esterno da 6,56 pollici. Una delle sue caratteristiche sorprendenti è il suo basso spessore (11,2 mm quando piegato).

Honor Magic V e Honor Magic Vs

Design Onore Magia Vs (Onore)

Onore Aggiunto alle dinamiche di piegatura, Lo scorso gennaio, con Magic VÈ dotato di uno schermo esterno da 6,45 pollici e uno schermo interno da 7,9 pollici. Questo tipo di tablet pieghevole è subentrato a novembre a Hand magia d’onore vsche a differenza del suo predecessore sarà commercializzato al di fuori della Cina, quindi non è escluso vederlo in Europa. Il miglioramento della cerniera è che la sua struttura di supporto è composta da soli quattro componenti senza mettere in discussione la sua durata.

Vivo X Fold e Vivo X Fold +

È apparso Vivo X Fold + (Vivo)

Come Honor, il 2022 significa ingresso Vivo Nel canale pieghevole tipo libro, in cui si sono già incarnate due generazioni. Ad aprile è apparso Live X FoldPoi a settembre è stata la volta Vivo X Fold +E la continuità con l’originale è tra i miglioramenti logici rappresentati principalmente dal processore e dalla ricarica rapida. Dallo Snapdragon 8 Gen 1 si passa allo Snapdragon 8+ Gen 1, e in termini di velocità di ricarica si passa da 66W a 80W.

