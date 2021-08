Questo 2018 di fascia alta è aggiornato ad Android 11

Se hai un OnePlus 6 o OnePlus 6T, ora puoi goderti Android 11 e tutte le sue novità.

due di I cellulari di fascia alta più famosi Dall’anno 2018 stanno già ricevendo promozione a Android 11. Luna crescente OnePlus 6 NS OnePlus 6T, che dopo Varie versioni betaInfine, è stato aggiornato in modo permanente a Ultima versione di Android.

Naturalmente, l’aggiornamento viene fornito con esso tutte le novità Oxygen OS 11, che è l’ultima versione del sistema operativo basato su Android del marchio, con un file Un look completamente rinnovato E molte nuove funzionalità che non erano disponibili nella versione precedente.

Tutte le novità su Android 11 per la serie OnePlus 6

esattamente come Il marchio annunciato nel suo forum ufficialeL’aggiornamento inizierà ad arrivare in diverse fasi per tutti gli utenti. Inizialmente, la nuova versione riceverà solo un numero limitato di utenti e, se non vengono segnalati problemi, L’aggiornamento continuerà nei prossimi giorni Anche l’accesso al 100% dei dispositivi aggiornati.

Oltre a tutti Novità di Android 11Questo aggiornamento introduce anche un buon numero di modifiche specifiche per OnePlus, che possono essere lette nell’elenco delle modifiche ufficiali:

Sistema Aggiornato alla versione OxygenOS 11 Nuovo design dell’interfaccia utente visiva

spazio di gioco Aggiunta la funzione “Casella degli strumenti di gioco” Funzione di risposta rapida per Instagram, WhatsApp e Telegram Funzione anti-touch dello schermo

telecamera L’interfaccia utente della fotocamera è stata aggiornata e alcune tracce sono state migliorate per attivare alcune funzionalità

Vista ambiente Stile dell’orologio “Insight” appena aggiunto, che cambierà in base alle statistiche sull’utilizzo del telefono Funzione “Canvas” che puoi disegnare da un’immagine dalla galleria per impostare come sfondo della schermata di blocco

strada oscura Aggiunto collegamento per attivare la modalità oscura Ora può essere attivato automaticamente per intervallo di date

scaffali design rinnovato Widget meteo aggiunto



il La notifica di aggiornamento dovrebbe apparire automaticamente non appena sarà disponibile. In caso contrario, è solo necessario entrare App Impostazioni Su un telefono cellulare, vai alla sezione “Sistema e aggiornamenti” e controlla se ci sono nuovi aggiornamenti. Se è così, inizierà Scarica e installa.

Argomenti correlati: Android 11e cellularie telefoni cellulari cinesie oneplus

Seguici su instagram @andro4allcom Segui, segui

Unisciti al nostro canale Telegram @andro4all aderire

Seguici su Facebook Andro4all.com Segui, segui