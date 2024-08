Questo accessorio per il controller della serie Xbox, che costa appena 15 euro, è una soluzione economica per mantenerlo carico senza utilizzare batterie.

In questo momento, uno dei migliori investimenti che possiamo fare per ottenere il massimo dalla nostra ultima generazione di console è ottenere… controllo di qualità. Infatti, se possediamo un computer da gaming e non riusciamo ad adattarci completamente all’utilizzo di mouse e tastiera, È l’alternativa stabile verso la quale non rimarremo indietro Quando decidiamo di giocare ai nostri giochi preferiti.





Kit Xbox Play e ricarica USB *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Uno dei controller più popolari è la serie Xbox ufficiale Nel caso ne avessimo uno, e Non vogliamo fare affidamento sulle batterie per farlo funzionare di nuovo correttamente.abbiamo trovato questo meraviglioso ed economico accessorio: il Play and Charge Set, il cui prezzo oggi è stato ridotto a soli 16,99 euro.

Per poter usufruire di questo sconto, e portarlo a casa al prezzo che abbiamo indicato sopra, dobbiamo effettuare questo acquisto tramite l’app ufficiale MediaMarkt. Ma fai attenzione: è disponibile per un periodo limitato, quindi dovremmo farlo anche noi Affrettati ad acquistarlo entro domani alle 9.00.

Stiamo esaminando il kit di riproduzione e ricarica del controller ufficiale della serie Xbox, un accessorio che fungerà da controller Batteria ricaricabile per sostituire le batterie del nostro telecomando. Si trova nello stesso alloggiamento delle batterie e ci permetterà di mantenere la batteria del telecomando sempre alimentata. Possiamo caricarlo mentre giochiamo e anche quando la nostra console è spenta.

Alcuni collegamenti in questo articolo sono affiliati e possono fornire vantaggi finanziari a VidaExtra. Se non disponibili, le offerte possono variare.

Immagine | Xbox

