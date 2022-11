Questo accessorio rivitalizzante della batteria dell’auto può farti risparmiare problemi quando arriva il freddo

Non viviamo a Grande Inverno ma sappiamo: “L’inverno sta arrivando” e La batteria dell’auto soffre più del solito con l’arrivo del freddo. Se siamo tra coloro che parcheggiano abitualmente in strada o non usano frequentemente l’auto, potremmo trovarci una mattina nella spiacevole sorpresa che non sia partita. Quindi in questo caso non dobbiamo chiedere aiuto al vicino o finire per chiamare il carro attrezzi, ho messo la tecnologia a nostra disposizione Un dispositivo elettronico che può facilmente ricaricare la batteria E cosa dovremmo? Porta nel bagagliaio Perché può tirarci fuori da più di una ruota. Sai avviatori di emergenza della batteria?

Questi “strumenti” sono batterie portatili progettate per avviare un veicolo in modo rapido e senza assistenza. Funzionano in modo simile ai cavi jumper., ma non è necessario collegarlo a un’altra auto. basta Collegare il dispositivo ai terminali della batteria: (prima il positivo e poi il negativo) Questo dispositivo genererà una grande quantità di energia per inviare un impulso attraverso le pinze che sono in grado di avviare l’auto. Per esempio, Questo modello BuTure Quella che abbiamo trovato in sconto su Amazon ha l’etichetta più venduta ed è, inoltre, una caricatore portatilee uno Torcia di emergenza.

Si inserisce nel vano portaoggetti e può contenere fino a 20 avviamenti. Amazon

Tre in uno strumento

Il Buture avvio di emergenza Pesa solo 384 grammi e Adatto al vano portaoggetti O in qualsiasi angolo del bagagliaio. Ha una potenza di 800 ampere Per eseguire fino a 20 avviamenti Nei veicoli a benzina o diesel e può essere utilizzato su camion, moto, barche, anche motoslitte o tosaerba.

Ma non solo, Dispone di due porte di uscita USB e un ingresso USB-C Per caricare due dispositivi elettronici contemporaneamente. In questo modo puoi usarlo come un power bank da 12800 mA per alimentare telefoni cellulari, tablet o fotocamere.

Oltre a queste due funzioni, Il caricatore è una torcia Può essere molto utile in qualsiasi situazione di emergenza.

Come utilizzare questo dispositivo passo dopo passo

est Il dispositivo contiene due cavi per il collegamento alla batteria: Uno rosso (che si collega al polo positivo) e uno Nero (per contatto passivo). Prima di utilizzarlo, devi assicurarti che sia carico almeno al 50% e che la tua auto sia spenta.

dopo, dopo, Inserire la spina del terminale nel motorino di avviamento E quando le luci rosse e verdi lampeggiano sui morsetti, Collega i fili: Positivo prima per il polo positivo della batteria, poi negativo per la parte metallica non conduttiva del veicolo. Quindi la luce verde lampeggerà a lungo.

Avvia la tua auto inserendo la marcia entro 90 secondi. Quindi rimuovere le clip. Se non ci riesci la prima volta, puoi attendere 3 o 4 minuti e ripetere il processo.

Questo avviatore di salto ha Sistema di protezione da cortocircuitoSurriscaldamento, sovratensione e scarica con spie e segnali acustici indicano un guasto

occhio! Questo dispositivo è un dispositivo di avviamento e non funziona ricarica della batteria dell’auto, Una volta avviato il motore, la batteria verrà caricata tramite l’alternatore.

