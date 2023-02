Questo aereo da carico elettrico robotizzato potrebbe cambiare per sempre il trasporto marittimo

Michael Norcia dice che non aveva intenzione di costruire un aereo cargo. quando fondato pika Nel garage dei suoi genitori nel 2017, era un piano di gioco Costruisci un atomizzatore elettrico autonomo Come trampolino di lancio verso il Santo Graal ricercato da molte startup aerospaziali: Aerei passeggeri senza equipaggio e zero emissioni.

Lo hanno deciso Norcia e i suoi co-fondatori L’irrorazione delle colture offriva migliori prospettive commerciali iniziali rispetto al trasporto di merci., in parte a causa di minori problemi di sicurezza e normativi. Sorvolare i campi coltivati ​​danneggerà solo il prodotto, non gli esseri umani.

Ma dopo il successo iniziale nel 2021, ha spruzzato i campi di banane in Costa Rica con l’aereo di Pelican, ha detto Norcia. Forbes Le aziende alla ricerca di un grosso drone per il trasporto di merci stanno iniziando a chiamare. Continuavano a venire da noi dicendo: “La tua tecnologia è più avanzata di quella di chiunque altro. Puoi modificarla per creare un aereo cargo?”

Il Pelican Cargo ha due coppie di eliche antirotazione montate davanti e dietro le ali. Durante le crociere, i motori anteriori sono spenti e le eliche sono ripiegate per ridurre la resistenza. Le batterie possono essere ricaricate completamente dal 10% in una a tre ore, a seconda dell’infrastruttura elettrica locale. Per una risposta più rapida, il pacco batteria è progettato per essere facilmente sostituito.

Lunedì, Pyka ha presentato una dichiarazione di Versione cargo Pelican Con una portata massima di 150 miglia quando si trasporta un carico completo di 400 libbre. Il suo interno è di 20 metri cubi, sufficienti per contenere cinque borse e-commerce soft-shell. Pelican Cargo ha condotto il suo primo volo di prova a dicembre e prevede di lanciare il cliente Skyports per iniziare i servizi di prova giornalieri nel Regno Unito verso isole al largo inesplorate nella seconda metà del 2023.

Norcia, l’amministratore delegato di una start-up con sede ad Auckland, afferma di avere 80 ordini e opzioni per la controllata di Skyports Pelican Cargo e altri due clienti anonimi. Alcuni ordini, quelli di “minoranza”, sono fissi e hanno acconti, dice Norcia. Un cliente che cerca di utilizzare l’aereo nei Caraibi. Come con l’irroratrice, Pyka affitta l’aereo a condizioni che non rivelerà.

La società afferma che i costi operativi per l’aereo elettrico sono bassi, che dovrebbero raggiungere i 15 dollari per ora di volo a causa dei minori costi energetici e di manutenzione e della sua capacità di decollare e atterrare in soli 150 metri. Ti permetteranno di servire comunità remote che attualmente si affidano a barche o trasporti via terra per l’essenziale.

Inizialmente, prendere di mira le popolazioni rurali isolate e svantaggiate è il modo più semplice per convincere le autorità di regolamentazione della sicurezza a consentire il volo dell’aereo robotico, afferma Norcia, 30 anni. È una mossa per convincere i funzionari che Pelican Cargo è abbastanza sicuro da servire aree più popolate.

La consegna di pacchetti di e-commerce in due ore invece di dieci è un vantaggio piccolo e crescente per forse un miliardo di persone, Lui dice. Ma ottenere l’approvazione per questo è più difficile che ottenere un enorme vantaggio per, sai, un migliaio di persone.

lavoro futuro

Norcia dice che chi riesce a trasportare merci con aerei autonomi elettrici È anche probabile che sia un vincitore nel mercato dei pendolari. È solo una progressione molto logica passare dall’accumulo di milioni di ore di volo nello spazio di carico al lavoro successivo a un certo livello di rischio per lo spazio passeggeri a tutti gli effetti, afferma.

Molte altre startup dell’aviazione hanno scommesso sul mercato dei cargo, sia come passaggio intermedio verso gli aerei passeggeri sia come obiettivo finale. Tecnologie betadal Vermont, convinto UBS Per provare il tuo aereo a pilotaggio elettrico, che può decollare e atterrare verticalmente come un elicottero. Beta spera di ottenere l’approvazione di sicurezza per commercializzarlo nel 2024. Elroy Aviationcon sede a San Francisco fedex come cliente di lancio per il drone da carico elettrico ibrido, con prove pianificate a Dallas entro la fine dell’anno. Un’altra azienda nella regione del Golfo, xwingvuoi trasformare piccoli aerei in robot come il Cessna Caravan per trasportare merci.

Ciò che distingue il Pyka da tutti i suoi concorrenti dell’aviazione elettrica, afferma Norcia, è semplice: È l’unica azienda che gestisce commercialmente un grande velivolo elettrico autonomo.

Pyka ha attualmente cinque irroratrici che volano in America Centrale. Dal luglio 2021 svolge servizi di prova per un’azienda anonima che Norcia descrive come “uno dei più grandi coltivatori di banane al mondo” e ha recentemente iniziato a lavorare con un’altra azienda. Dice che entrambi sono interessati a scalare fino a 100 velivoli ciascuno.

