Questo altoparlante ha due caratteristiche che cerchiamo sempre

Grazie alla tecnologia MultiBeam, non sono necessari subwoofer o altoparlanti esterni per offrire un’ottima qualità del suono.

Con la sua applicazione puoi personalizzare l’equalizzatore della JBL Bar 300 per ottenere il suono che stai cercando

È inutile avere una smart TV che offre qualità Immagine brutale Sì, allora la sua voce è spazzatura. Uno degli errori che molti di noi commettono è lasciarsi trasportare Schermi enormi E le decisioni di tutti K che erano e sono e talvolta sono Dimentica quell’altra sezione Molto importante nell’audiovisivo.

JBL Barra 300 Vedi su Amazon.es: JBL Barra 300

Ma non preoccuparti, le soundbar sono state inventate per queste decisioni sbagliate e sono pronte a dare una qualità audio extra a qualsiasi tipo di riproduzione. Oggi vorrei parlarvi di uno, nello specifico JBL Barra 300È disponibile Su Amazon Per 290 euro. Ti dirò che ora è disponibile su Sito web della JBL Per € 349,95 mentre sei a Componenti informatici Fino a 385,95 euro. di nuovo, Abbiamo la migliore offerta su Amazon.

Migliora la qualità del suono della tua TV con JBL Bar 300

Come tutti i dispositivi JBL, questo altoparlante ha… Design sobrio Minimalismo, che rinuncia ai dettagli per adattarsi a qualsiasi ambiente. Misure 820 x 56 x 103,5 mm Quindi, senza essere una barra eccessivamente compatta, penso che potrai posizionarla senza problemi davanti alla tua TV. Per me questo va a suo favore Ci serve solo il nastro Per ottenere questo suono migliore, perché in questo caso possiamo fare a meno di un subwoofer o di altoparlanti posteriori, che a volte fanno sì che il sistema audio occupi molto spazio.

Ma parliamo di Qualità del suonoChe è ciò che più conta per noi. Una delle caratteristiche più notevoli di questo nastro è la sua tecnologia. Multiraggio Di chi è responsabile Proietta il suono in diverse direzioni Per crearlo Effetto circostantela possibilità di fare a meno di altoparlanti aggiuntivi. Grazie a questa tecnologia, il suono Rimbalzerà sui muri Riempirà la stanza, migliorando l’esperienza audio per qualsiasi riproduzione, da film e serie ai tuoi videogiochi preferiti. E non è tutto, perché è compatibile anche con Dolby Atmosche cerca di migliorare questa percezione dello spazio in modo da farti sentire come se fossi all’interno della scena, cosa che prima era possibile solo nei cinema.

Per ottenere il massimo da questa soundbar, ti consiglio di scaricare il file JBL Una applicazioneÈ disponibile per entrambi i dispositivi iOS Piace Androide. Attraverso di esso puoi Personalizza l’equalizzatore e regola l’audio in base alle tue preferenze personali o al contenuto che stai guardando e/o ascoltando. Naturalmente la barra viene fornita già con il suono ottimizzato in fabbrica, ma è in grado di regolare i livelli dei bassi e degli acuti È un ulteriore vantaggio Quali altri modelli più costosi non offrono. È Compatibile con Chromecast e AirPlay 2 Potrai così ascoltare musica in streaming direttamente dal tuo cellulare o tablet, attraverso servizi come Spotify o Apple Music. E sì, è anche compatibile con Musica multistanza Alexa Quindi puoi Integra la band nel tuo sistema di altoparlanti intelligenti E controllalo anche con la tua voce.

Ho dimenticato di dirti che questo nastro esiste 260 watt Viene fornito con una potenza più che sufficiente per riempire di suono il tuo soggiorno Telecomando Quindi puoi controllarlo più facilmente. Inoltre, attraverso Tecnologia Voce Pura capace Dialoghi migliorati Quindi non devi stare con il controller in mano, ad aspettare nel caso perdi una conversazione. Senza dubbio, al prezzo attuale, penso che sia un ottimo acquisto. Tuttavia, se stai cercando qualcosa di più completo, hai anche quello Questo modello è Samsung Che viene fornito con un subwoofer esterno o Questo è LG Queste sono parole davvero grosse e rappresentano un aumento significativo dei prezzi.

