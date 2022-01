Questo avrebbe potuto essere il finale alternativo di Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: Non c’è spazio per casa Continua ad affermarsi come uno dei film di maggior incasso dell’anno. A soli 10 giorni dalla sua uscita, la coproduzione tra Marvel e Sony ha superato il miliardo di dollari Raccolta al botteghino. Questo numero non solo lo classifica come il maggior successo nell’era della pandemia, ma lo classifica anche come uno dei più alti guadagni di Sony.

Gioca la terza puntata da solista dell’eroe ragno Tom Holland Si è dimostrato vincente su molti livelli. Non solo è una buona storia, grandi interpretazioni ed effetti speciali, ma anche il ritorno di un gran numero di personaggi dall’universo cinematografico.

Tom Holland Cuomo Peter Parker

Recentemente si è saputo che alcuni Personaggi che sono tornati in No Way Home Non lo fecero fino a quando la produzione non fu a metà. In questo modo, gli sceneggiatori del nastro hanno rivelato di aver scritto la stessa sceneggiatura come se tutte le parti fossero state confermate. Fortunatamente, tutto è andato come previsto, poiché questi attori quasi non hanno esitato a tornare.

Di recente si è saputo che il film avrebbe potuto avere un finale alternativo. Nell’ultima parte di Spider-Man: Non c’è spazio per casaPeter Parker ha deciso di sacrificarsi per evitare così il crollo del multiverso. Quindi Doctor Strange ha rifatto l’incantesimo che permetterà a tutti di dimenticare che Peter Parker è Spider-Man, inclusi MJ e Ned.

Tuttavia, tutto potrebbe indicare che non era sempre il piano originale. Secondo un post di un utente anonimo di 4chan, c’era un file L’ultima alternativa a Spider-Man: non si torna indietro.

A questa presunta fine, i visitatori di altri universi tornano alle proprie dimensioni, senza la necessità che Doctor Strange lanci l’incantesimo. L’identità di Peter Parker rimane pubblica. Si diploma a scuola ma decide di porre fine alla sua relazione con MJ e prende le distanze da Ned, proteggendoli così dai loro nemici.

Fortunatamente, il finale finale visto nel film è esattamente l’opposto. Se fossi arrivato alla fine sopra descritta, sarebbe stato incompleto. Dopotutto, la storia di Peter non sarebbe completa se non si fosse sacrificato per coloro che amava. Dopotutto, da un grande potere derivano grandi responsabilità.

Spider-Man: Non c’è spazio per casa È disponibile nei cinema.