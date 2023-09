Questo bundle Xbox Series S include contenuti esclusivi per altri tre giochi

I bundle che Microsoft ha preparato per le sue console di nuova generazione offrono molto di cui parlare, oltre a prezzi più bassi. Ora, Xbox Series S è disponibile con contenuti esclusivi per Fortnite, Fall Guys, Rocket League e il nuovo gioco EA Sports FC 24 gratuitamente a soli € 299,99.

Acquista il bundle Xbox Series S Gilded Hunter + EA Sports FC ai migliori prezzi

Il pacchetto senza offerta poteva costare 379,98 euro, ma ora costa 299,99 euro, ipotizzando un risparmio di 79,99 euro. Ricorda, se ti iscrivi ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni (dopo € 49,90 all’anno) per usufruire della spedizione espressa gratuita.

Il cuore di questa Xbox Series S è alimentato da Processore Zen 2 e grafica RDNA 2Quali componenti differiscono in modo significativo rispettivamente dai processori Ryzen 3000 o dalla grafica Radeon RX600. Inoltre, include 16 GB di RAM E l’unità a stato solido (SSD), che contiene Capacità di 512GB.

D’altra parte, il suono A Tecnologia chiamata Triton Che simula accuratamente il modo in cui le onde sonore si propagano nell’aria. Per connettere la tua console a un monitor o una smart TV, Xbox Series Cavo HDMI 2.1 Per riprodurre immagini in 4K UHD fino a 120 fps, oltre a Tre porte USB 3.1 e un connettore Ethernet.

La console viene fornita con questa offerta con contenuti esclusivi e valute virtuali per Fortnite, Fall Guys e Rocket League, oltre a EA Sports FC 24 completamente gratuiti, Successore di FIFA che include nuove funzionalità nel motore graficoMiglioramenti al sistema HyperMotionV e aggiornamento delle licenze ufficiali per questa stagione, oltre all’Ultimate Team misto che comprende giocatori maschili e femminili.

