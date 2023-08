Questo costa tutti i nuovi contenuti di Teenage Mutant Ninja Turtles

La nuova collaborazione Street Fighter 6 x The Teenage Mutant Ninja Turtles è già a prezzo pieno.

Nuova copertina di Street Fighter 6.

Street Fighter 6 è stata l’ultima puntata del franchise ad essere messa in vendita da allora Ci sono state ottime recensioni per il gioco. Ognuno con il suo lato grafico e un gameplay incredibile. Ora, Capcom ha annunciato un rilascio Nuova collaborazione per il gioco, questa volta con Le Tartarughe Ninja e con esso diversi cosmetici per il nostro avatar. E sì, ci vorranno soldi per comprare tutto quello che ci porti.

È noto che le monete premium nei giochi possono essere ottenute gratuitamente, anche se per un importo molto ridotto. È per questo La maggior parte dei giocatori di Street Fighter 6 dovrà sborsare una carta di credito se desidera ottenere tutti i contenuti di Teenage Mutant Ninja Turtles. Quando è stato annunciato il prezzo finale di tutto non era noto, tuttavia, ora sappiamo che se vuoi essere completamente attrezzato, Dovrai spendere 100 euro.

Le Teenage Mutant Ninja Turtles sbarcano in Street Fighter 6

Sì, avete letto bene, avrete bisogno di un totale di 100€ per avere tutti i nuovi materiali. Un prezzo superiore al costo della versione standard di un gioco completo, a cui, purtroppo, siamo abituati. Se vuoi sapere cosa ha da offrire questa nuova collaborazione, non perdere nessun dettaglio perché te li lasceremo sotto queste righe, andiamo a loro:

Quattro abiti avatar di Teenage Mutant Ninja Turtles

allegati

dispettoso

Cornici della fotocamera

sfondi

La somma di tutti i contenuti 5300 monete da combattimento, il che farebbe tornare indietro molte persone, almeno se hanno intenzione di acquistare assolutamente tutto. È possibile per i giocatori conoscere il prezzo per selezionare ciò che gli piace di più in modo da non spendere molti soldi per questi cosmetici. Il modo più economico per ottenerli è acquistare due pacchetti da 2750 Fighter Coins, al prezzo di € 49,99 ciascuno. 100 euro in totale.

come ti abbiamo detto, Questo riguarda solo il contenuto cosmetico del nostro avatar, che possiamo utilizzare sia nella stanza online che nel tour mondiale. Sebbene le valutazioni del gioco fossero molto buone per i fan di questo titolo di combattimento, Vedremo come le persone reagiranno ai prezzi dei cosmetici. Ripetiamo, sappiamo già che prezzi così alti per cambiare i vestiti del nostro personaggio stanno diventando un luogo comune.

Ma, Il fatto che sia una pratica comune nelle aziende non significa che sia elaborata. Ad esempio, già utenti Scorri il prezzo dei cosmetici in Call of Duty o Diablo IV. In quest’ultima versione, con il pass battaglia, difficilmente puoi ottenere la valuta premium del gioco e i cosmetici hanno un prezzo molto più alto. Vedremo se a un certo punto questa pratica smetterà di essere così offensiva.

Nel frattempo, stiamo facendo spazio al nuovo film della saga, che sembra ottenere recensioni entusiastiche… Almeno dai loro dirigenti.