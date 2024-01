Questo costume femminile di Eren celebra la fine dell'Attacco dei Giganti

Un artista ha creato un costume cosplay femminile per Eren ed è fantastico

Questo costume femminile di Eren di Attack on Titan è il migliore che vedrai da molto tempo

Non si può negare che Attack on Titan, noto anche come Shingeki no Kyojin, È diventato uno degli artisti più popolari del Giappone. Ed è importante in ogni momento. Questo franchise, sia anime che manga, è riuscito a superare le barriere e raggiungere un pubblico che non consumava nemmeno questi contenuti. Quindi se non l'hai visto, dovresti provarlo.

Le opere di Hajime Isayama sono considerate una delle opere più importanti e amate di tutti i tempi. Anche se è stata coinvolta anche in alcune polemiche. Ma il capitolo finale dell'anime è stato pubblicato di recente, concludendo questa storia epica in formato anime durata 10 anni. Dopo questo finale, molte persone hanno condiviso i loro messaggi e le loro esperienze con questo lavoro, mentre altri artisti hanno espresso la loro passione in modi diversi, come il cosplay.

Un buon esempio di ciò è l'utente @mimisemaanche hanno partecipato Via Instagram, l'impressionante outfit femminile di Erinl'eroe di questa storia, è fantastico ed è un modo per celebrare la sua passione per il lavoro.

Un'artista ha condiviso il suo outfit femminile per Eren su Instagram e sembra fantastico

L'anime Attack on Titan è in onda da un intero decennio. Sorprendi tutti con ogni nuovo episodio E il modo in cui è organizzata questa storia, piena di misteri e misteri.

Ma il focus di tutti gli eventi era sempre su Eren Jaeger, il giovane che, all'inizio, Non era altro che una vittima dell'attacco dei Titani Che ha divorato sua madre. Pertanto giurò vendetta, anche se alla fine possiamo vedere come sia diventato ciò che aveva giurato di distruggere.

La vita di Irene è una vera tragedia. E per tutto quello che ha vissuto, sofferto e fatto per i suoi amici, Molti lo considerano il loro personaggio preferito. Dell'intera opera. Pertanto, non sorprende trovare artisti che imitano questo giovane, come nel caso dell'utente @mimisemaan, che ha condiviso tramite Instagram la sua immaginazione su come sarebbe Eren nella versione femminile. Il risultato è un costume straordinario.

In questo cosplay potete vedere Eren che ha recitato nell'ultima parte di questa storia, Che ha questo sguardo malinconico, nostalgico, impegnato. Inoltre, visti i segni sotto i suoi occhi, possiamo confermare che si è appena trasformato nella sua forma da Titano.

Anche la ragazza È riuscito a copiare la stessa acconciatura di Eren E il cappotto che usa nell'ultima sezione della storia. Nella galleria di immagini che ha condiviso si possono vedere diverse angolazioni del personaggio, ma, una volta per tutte, dobbiamo confermare che la ricreazione del personaggio è identica.

Questa ragazza è una professionista e ha partecipato Tante foto sul tuo account Instagram Un altro cosplayer, quindi puoi dare un'occhiata e rimanere sorpreso dal suo lavoro. Dobbiamo dire che la sua interpretazione di Irene è stata meravigliosa.

L'Attacco su Titano passerà alla storia come un atto rivoluzionario per molti

Come accennato all'inizio, Attack on Titan è un'azione che è riuscita a oltrepassare i confini. Raggiungere persone che non sanno nulla del mondo dei manga/anime. Questo è un risultato impressionante, che lo rende per molti il ​​loro primo anime.

Durante la sua trasmissione, L'Attacco dei Giganti non ha mai smesso di sorprendere i fan, mostrando la morte raccapricciante dei loro amati personaggi. In effetti fin dall'inizio era chiaro Hayime Isayama è un mangaka che non ha avuto paura di uccidere nessun personaggioIndipendentemente dalla popolarità per il bene della storia.

Erin Ha vissuto una vita molto complicata e alla fine ha accettato il suo destino di “demone”.Ma con l'intenzione di salvare la vita dei suoi amici e assicurarsi che continuino a godersi la vita.