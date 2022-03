Questo è ciò che possiamo aspettarci

Appena un mese fa è arrivato nei negozi di tutto il mondo Dying Light 2: resta umano, il tanto atteso sequel del videogioco zombie-parkour di Techland. Sebbene l’azienda polacca continui a lavorare per migliorare il suo nuovo lavoro, ci sono notizie sul primo lotto. Abbiamo saputo che un file Patch Dying Light di nuova generazione in arrivo su Xbox. Techland ha annunciato che questo aggiornamento gratuito è ora disponibile su PlayStation, ma gli utenti Xbox dovranno aspettare ancora un po’. Tuttavia, sappiamo già cosa possiamo aspettarci da lui.

Condoglianze! Una patch di nuova generazione è arrivata su PlayStation, apportando miglioramenti alla qualità e migliorando ancora di più la tua esperienza di gioco! Prova le nuove modalità video e goditi la maggiore distanza di visione mentre pratichi il parkour attraverso Harran!

Prossimamente su Xbox! Rimani sintonizzato! pic.twitter.com/PyJq0jSgCw – Luce morente (DyingLightGame) 8 marzo 2022

Come potete vedere nel tweet precedentemente inserito, Techland ha dettagliato le diverse modalità grafiche che saranno presenti nella versione PlayStation 5 di Dying Light dopo questa patch, aiutandoci a stuzzicarle e farci un’idea delle modalità presto su Xbox. Da un lato, abbiamo un file modalità performante a 60 fps e 1080p, mentre dall’altra parte abbiamo un file Modalità di qualità A 30 fotogrammi al secondo e risoluzione 4K. Techland ha anche scelto un’opzione intermedia chiamata Modalità bilanciatache punta a raggiungere i 60 fotogrammi al secondo e una risoluzione QHD, vicina ai 2K.

Resta da vedere se le modalità grafiche saranno su Xbox in seguito patch gratuito Da Dying Light sarà lo stesso, ma è possibile che sia così. Techland afferma anche che stanno ancora lavorando a un aggiornamento per migliorare Dying Light 2: Stay Human che arriverà presto. Ricorda che Dying Light 2 esiste già Disponibile su Xbox Series X | S, Xbox One E altre piattaforme che hanno battuto tutti i record per i giocatori della saga, confermandosi uno dei grandi successi di inizio anno.