Questo è ciò che sappiamo del servizio di cloud gaming

14 agosto 2023, 20:53 – Aggiornato il 14 agosto 2023, 20:54

Sappiamo da mesi che Netflix voleva andare oltre i suoi giochi per dispositivi mobili, una piattaforma su cui ha più di 50 giochi. Gratuito per i tuoi abbonati. Dopo diverse indiscrezioni, il colosso dello streaming ce ne ha fornito una prova concreta la scorsa settimana quando ha rilasciato un’app per iOS che funge anche da telecomando.

“Netflix Games on TV è in beta”, diceva la schermata dell’app, tuttavia, non potevamo farci nulla, poiché non c’erano titoli disponibili per goderseli dalla TV, nemmeno un suggerimento di gioco cloud pubblicizzato. Ed è nata l’idea di un’ambiziosa azienda americana.

I giochi Netflix stanno arrivando su TV e computer

Responsabile dei giochi di Netflix, Mike Verdue Annuncia questo lunedì Intenzione di espandere i giochi a TV, computer e dispositivi mobili attraverso a Esperienza cloud. Questa è un’alternativa alla migliore NVIDIA GeForce NOW di Xbox Cloud Gaming per il gameplay in streaming.

Come sappiamo, questo tipo di servizio ha un vantaggio fondamentale: l’hardware che riproduce le immagini del gioco si comporta esattamente così, e supporta la riproduzione dei contenuti, in modo che le caratteristiche a livello hardware non siano così grezze come quando lo è il gioco. Eseguito localmente.

Ora, precisamente, è quando iniziamo a scoprire questa nuova proposta. È importante notare che il lancio del servizio di cloud gaming dell’azienda non è ancora enorme. In questo momento, A.J Versione beta limitata “per un piccolo numero di membri” in Canada e nel Regno Unito.

Non sappiamo quando potrebbe colpire altri paesi o lasciare la beta, ma abbiamo altri dettagli forniti da Verdu. Il servizio sarà disponibile su “televisori selezionati” e utilizzerà la suddetta applicazione mobile come telecomando. La procedura di accoppiamento avverrà leggendo il codice QR con il cellulare.

Per gli utenti Windows e Mac, è stato detto che potranno giocare con tastiera e mouse. Ma c’è di più. questa fase di sperimentazione Viene fornito con due titoli“Oxenfree from Night School Studio” di Netflix Game Studio e “Molehew’s Mining Adventure”, ma con la promessa di ampliare il catalogo nel tempo.

Immagini: Netflix

