Questo è Goose Goose Duck, un clone di Among Us con anatre che spazzano Steam

successo Tra di noi Non è più una sorpresa per nessuno, anche se è esploso quando è successo Ci ha sorpreso: Era un gioco molto piccolo che era sul mercato da un bel po’ di tempo, e fin dall’inizio è diventato uno dei giochi più popolari dentro e fuori l’industria dei videogiochi. Questo è il motivo per cui non siamo sorpresi di vedere come si sono diffusi da allora Progetti molto simili che ha anche guadagnato popolarità. Uno di essi è Anatra d’oca d’ocail gioco è disponibile in pcE iOS S Android Da qualche tempo ma non ancora quando Ho iniziato a raccogliere successi.

Anatra d’oca d’ocaun titolo molto simile a “Between Us” Disponibile su Steam da ottobre 2021 (Pochi mesi prima che uscisse sui dispositivi mobili). Tuttavia, su siti come SteamDB Possiamo vedere che il numero di giocatori simultanei è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi: a novembre 2022 è passato da 5.000 a 15.000 persone connesse contemporaneamente, cosa che si è moltiplicata sempre di più fino a raggiungere un sorprendente record di 702.845 giocatori simultanei in soli cinque giorni. Attualmente è uno dei I giochi Steam più giocati Battendo altri pesi massimi come Leggende dell’apiceE PUBG: campi di battaglia Quanto a Gioco GTAV.

Come spesso accade in questi casi, Il successo su Steam è stato preceduto da un aumento del pubblico su Twitch: in ottobre, prima di raddoppiare il numero dei suoi giocatori su PC, Anatra d’oca d’oca Il numero di spettatori ha superato i 50.000 nel live streaming su Twitch. In un anno ho giocato più di 10 milioni di ore sulla piattaforma di Amazon, secondo i numeri che ho raccolto SolignumS Il numero medio di spettatori ha superato le 1.000 persone.

giocare Anatra d’oca d’oca lui Copia carbone di Tra di noi Ma sostituendo gli astronauti con le anatre: È un gioco multiplayer in cui diverse persone devono cooperare per scoprire chi è il traditore, anche se allo stesso tempo devono svolgere missioni che sono mini-giochi. Non mancano anche diverse mappe, opzioni di personalizzazione o funzioni come la chat vocale di prossimità Vari ruoli e sottoruoliin quanto il gioco sembra voler prendere ulteriormente le distanze dal progetto di successo da cui è stato ispirato.