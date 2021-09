Questo è Halo Infinite rispetto a Xbox Series X/S, Xbox One e Xbox One X

343 industrie Festeggia questo weekend con La seconda prova tecnica multiplayer a partire dal aura infinita, la versione beta dà accesso ai giocatori registrati nell’Halo Insider Program che saranno attivi Fino al 27 settembre alle 6:00 (ora della penisola spagnola) su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Approfittando del fatto che può essere giocato su molte piattaforme, oggi abbiamo visto un Confronta la tua grafica sulla console.

È stato Youtube ElAnalistaDeBits Che ancora una volta ha messo alla prova le versioni Xbox Series X/S e Xbox One di questo test tecnologico multiplayer aura infinita. Sulla console di ultima generazione il confronto è stato effettuato utilizzando sia la Standard Edition che Xbox One X, con il risultato che possiamo vedere il gioco Funziona su quattro piattaforme contemporaneamente.

Questo, comparativo, così com’è Youtube, insieme versione di sviluppo a partire dal aura infinitaPertanto, i risultati possono variare una volta rilasciata la versione finale.

Uno dei dati più interessanti estratti da questo confronto è Precisione dove lavori aura infinita Su ciascuno di questi tasti:

Xbox Series X: 2160p 60 fps con ricostruzione temporanea dinamica / 2160p 120 fps con ricostruzione temporanea dinamica 1440p

2160p 60 fps con ricostruzione temporanea dinamica / 2160p 120 fps con ricostruzione temporanea dinamica 1440p Dispositivi Xbox S: 1080p 60fps con ricostruzione dinamica del tempo

1080p 60fps con ricostruzione dinamica del tempo Xbox One X: 2160p 30fps con ricostruzione dinamica del tempo / 1440p 60fps con ricostruzione dinamica del tempo

2160p 30fps con ricostruzione dinamica del tempo / 1440p 60fps con ricostruzione dinamica del tempo Xbox One: 1080p 30fps con ricostruzione dinamica del tempo

Inoltre, Bit Analyst indica altri dettagli tecnici come il file frequenza dei fotogrammi Tutte le piattaforme sono migliorate rispetto ai test precedenti. Vale anche la pena notare la qualità delle trame, delle ombre, del filtro anisotropico e del disegno spaziale per la modalità qualità su Xbox Series X e Xbox One X, e Tempi di caricamento Sulle console di nuova generazione, che sono circa sei volte più veloci.

D’altra parte, è anche indicato che in questo test Xbox Series S manca della modalità fluidità Ti permetterà di farlo funzionare aura infinita A 120 fps (anche se dovrebbe essere disponibile per il lancio), ce ne sono alcuni che sono certi bug Grafica Nella dashboard, alcune sfumature di contatto sono disponibili solo su Xbox Series X e Xbox One non ha riflessi SSR.

aura infinita su 8 dicembre un Xbox X/Se Xbox One e Computer. occupazione vandalo Siamo già stati in grado di giocare a un gioco multiplayer, puoi leggere le nostre impressioni Qui.