Questo è il cellulare più economico di Samsung: lanciato nel 2024, ha una ricarica rapida e una fotocamera da 50 megapixel | Caratteristiche, prezzo e processore del Samsung A25 5G al momento del rilascio | Telefoni cellulari Samsung

Quando viene menzionato SAMSUNGÈ inevitabile evidenziare la qualità dei suoi smartphone in tutte le sue gamme. Quest’anno, 2024, ha sorpreso tutti lanciando il suo dispositivo mobile Più conveniente e con connettività 5G. Vuoi dare un’occhiata alla sua recensione completa? Ti offriamo tutte le sue funzionalità, come prezzo, colori, memoria, qualità della fotocamera e altro ancora.

SAMSUNG Ha iniziato a essere uno dei marchi leader nel mondo della tecnologia grazie alla sua forza caratteristiche Anche sui loro smartphone. Sebbene lanciato Samsung Galaxy S24 Ultra Avrebbe potuto mettere in ombra gli altri ModelliQuesto non è il caso Samsung A255G Che è stato lanciato quest’anno ed è considerata l’opzione migliore se il tuo budget è limitato. Questo cellulare intelligente ti assicura di scattare foto al suo interno 50 megapixel, ricarica rapida E lo schermo di ultima generazione.

Samsung A25 5G: motivi per cui non vuoi comprare un altro cellulare

Lui Samsung A255G lui ha Schermo AMOLED da 6,5 ​​pollici A. offre Risoluzione FullHD+ con Frequenza di aggiornamento 120 Hz. Inoltre, è in grado di raggiungere il massimo climax Luminosità 1000 nit, che migliora l’esperienza dell’utente durante la fruizione di qualsiasi contenuto multimediale. per lui Processore Exynos 1280 Migliora le tue prestazioni insieme a 6GB E 8 GB di RAM. Siamo di fronte alla fascia media di maggior valore.

Se parliamo del tuo magazzinaggioQuesta offerta dell’azienda sudcoreana è disponibile nei modelli 128 GB e 256 GB. Attualmente, la maggior parte dei telefoni cellulari ha… Batteria da 5000mAh E il Samsung A255G non fa eccezione. per lui Ricarica rapida da 25 Wquindi non è lontano da ciò che rimane di tendenza in altri marchi come Xiaomi, Apple, Motorola o Huawei.

Il Samsung A25 5G ha una tripla fotocamera e le sue foto riflettono colori vividi

IL Tripla fotocamera posteriore Seguace Samsung A255G Offre valori diversi, ma il sensore principale lo è 50 megapixelangolo ampio 9 megapixel E l’obiettivo macro 2 megapixel. Se ti stai chiedendo quale sia la qualità dei selfie, la fotocamera frontale garantisce una risoluzione di 13 megapixel. Per quanto riguarda i video, ti dirò che sei su un terreno stabile perché Samsung A255G Include la tecnologia OIS e VDIS Stabilizza tutto ciò che registrianche a velocità incredibile, dando una sensazione cinematografica nelle aree difficili.

Come informazione aggiuntiva, dovresti saperlo Samsung A255G Garantisce fino a 4 generazioni di aggiornamenti del proprio sistema operativo e 5 anni di mantenimento della sicurezza. La batteria dura fino a due giorni e con la ricarica rapida non dovrai aspettare molto per riutilizzarla per goderti il ​​suono Dolby Atmos o attivare l’impronta digitale sul lato.