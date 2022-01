Questo è il modo in cui i criminali utilizzano l’ecosistema di crittografia

Con l’aumento dell’adozione delle criptovalute, aumentano anche le truffe e le truffe, nonché il loro utilizzo come piattaforma criminale

Quindi l’importo di Criptovaluta Sono entrato in portafogli digitali collegati a Attività illegali La società di analisi Chainalysis ha dichiarato la scorsa settimana in un rapporto che le truffe (come truffe, attività sul cosiddetto dark web o richiesta di ransomware) sono aumentate dell’80% nel 2021 rispetto all’anno precedente.

Il valore totale ha battuto il record, per la prima volta ha superato i 14 miliardi di dollari (circa 12 miliardi di euro). “L’abuso criminale di criptovalute crea ostacoli significativi alla loro continua adozione, aumenta il potenziale per i governi di imporre restrizioni e, peggio di tutto, di causare vittime innocenti in tutto il mondo”, ha affermato Chainalysis. Questa azienda mette in evidenza come i criminali sappiano come sfruttare le nuove tecnologie per riciclare denaro.

Molte criptovalute illegali sono legate al riciclaggio di denaro

Del denaro illecito derivante da attività criminali, una parte viene prelevata direttamente da risparmiatori innocenti. “Le persone giocano come la roulette russa, il che significa che ci sono molte opportunità per le persone di finire per barare”, ha detto. Kim Grouer de Chainalysis.

Secondo queste fonti, il furto totale di criptovalute è quintuplicato rispetto al 2020 e l’anno scorso sono stati rubati circa 2,8 miliardi di euro. Di tale importo, circa il 72% del totale, viene prelevato dai siti DeFi, in cui gli sviluppatori creano false opportunità di investimento prima che scompaiano con i soldi degli investitori.

Tuttavia, per contestualizzare l’indagine, l’attività illecita rappresenta solo lo 0,15% del volume totale delle transazioni crittografiche, il livello più basso dal 2017. Quindi i record stabiliti lo scorso anno – in valore – sono in gran parte attribuibili all’aumento del prezzo della criptovaluta.

Tuttavia, in termini di volume, il mercato legale delle criptovalute è esploso nel 2021, con un aumento del 550% a 13,9 miliardi di euro. I sostenitori delle criptovalute ritengono che queste transazioni stiano aumentando a un ritmo molto più elevato rispetto alle transazioni illegali, il che indica il miglioramento della salute del settore, ha affermato La Vanguardia.

Alcuni soldi illegali sono ottenuti con la frode di utenti legali

frode

Piattaforma di sicurezza di . finanza decentrata, o DeFi e servizio di ricompensa dei bug sistema immune La società ha pubblicato giovedì un rapporto ufficiale che calcola l’importo totale delle perdite nei mercati delle criptovalute nel 2021. Secondo il suo rapporto, la società ha scoperto che le perdite dovute a hacking, frode e altre attività dannose hanno superato i 10,2 miliardi di dollari nell’ultimo anno.

Responsabile della protezione delle risorse per un valore di oltre 100 miliardi di dollari per una serie di protocolli DeFi consolidati, come sinteticoe maglia di catenae Scambio di sushi S TortaTra le altre cose, ImmuneFi ha regolarmente facilitato i pagamenti milionari agli hacker white-hat e ad altre entità ben intenzionate per prevenire gli attacchi al protocollo.

Secondo il rapporto, ci sono stati 120 casi di exploit o furti fraudolenti di criptovaluta nel corso del 2021, con l’hack più prezioso che è stato l’hacking. rete poli con 613 milioni di dollari, seguito da Venere S BitMart 200 e 150 milioni di dollari, rispettivamente.

Altri casi degni di nota nell’elenco erano Alfa Finanza S Karim Finanza, che è stato violato per $ 37,5 milioni, $ 11 milioni anno fiscaleSfruttamento di un contratto dannoso del valore di 14 milioni di dollari Furukumpu, così come il famigerato rovescio del tappeto Alchemex, in cui gli utenti della piattaforma hanno rivendicato una fortuna di benvenuto di $ 6,5 milioni dovuta dopo che è sorto un problema di ritiro con uno degli asset smart contract sintetici della piattaforma, alETH.

L’anno 2021 ha visto un forte aumento della frequenza e del volume delle visite di sicurezza rispetto all’anno precedente, quando sono stati registrati 123 incidenti per un valore totale di 4380 milioni di dollari, con un aumento del 137%.