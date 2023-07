Questo è il “mostro cosmico” che la NASA ha recentemente scoperto

Il team di scienziati che gestisce il telescopio spaziale Hubble della NASA ha fornito nuove informazioni su un’importante scoperta fatta grazie alle osservazioni dello spazio.

Le informazioni su questa scoperta erano Condiviso con l’Agenzia spaziale europea (ESA)l’entità che indicava che un fenomeno verificatosi più di tre decenni fa nell’universo avrebbe potuto essere rilevato.

Gli astronomi sottolineano che ha confermato l’esistenza di un “mostro cosmico” situato ad anni luce dalla Terra e che aumenta di dimensioni nel tempo.

Qual è la nuova scoperta del telescopio Hubble

Secondo il comunicato dell’Agenzia spaziale europea che utilizza Hubble con la Nasa, è stato individuato un “mostro in divenire” (a 8 miliardi di anni luce dalla Terra) costituito da due gruppi di galassie ellittiche in via di fusione.

Foto scattate da Il telescopio rivela un enorme ammasso di galassie che appaiono come tante dense ellittiche. La galassia appare circondata da un alone arancione brillante attorno al suo nucleo.

L’immagine mostra un gruppo di galassie catturate dal telescopio Hubble.

Come un mostro marino sommerso che provoca onde sulla superficie, questo ammasso di galassie Possono essere identificati da distorsioni nello spazio-tempo Attorno catturato dal telescopio Hubble.

La pura massa di questo leviatano cosmico deforma lo spazio-tempo, creando una lente gravitazionale che piega la luce proveniente da galassie lontane oltre l’ammasso. Il risultato sono le linee contorte e gli archi di luce visti in questa immagine. Molte altre galassie circondano l’ammasso e Una manciata di stelle in primo piano con altezze di diffrazione estruse punteggiano l’immagineLo spiega l’Esa in un comunicato. READ Sonda spaziale cinese 2026 per deviare un asteroide vicino

Questo particolare ammasso di galassie, chiamato eMACS J1823.1+7822, si trova a circa 9 miliardi di anni luce di distanza nella costellazione del Draco. È uno dei cinque ammassi di galassie eccezionalmente massicci scoperti da Hubble con l’obiettivo di misurare la forza di queste lenti gravitazionali, che dovrebbero fornire informazioni sulla distribuzione della materia oscura negli ammassi di galassie.

Un’illustrazione generata dall’intelligenza artificiale di come sarebbe una galassia attiva.

forte lente gravitazionale come eMACS J1823.1+7822 può aiutare gli astronomi a studiare galassie lontane attraverso la rappresentazione Come grandi telescopi naturali che ingrandiscono cose che altrimenti sarebbero troppo deboli o lontane per essere risolte.

Questa immagine a più lunghezze d’onda sovrappone i dati di otto diversi filtri e due diversi strumenti: la Advanced Camera for Surveys di Hubble e la Wide Field Camera 3.

Entrambi gli strumenti possono vedere oggetti astronomici solo in una piccola porzione dello spettro elettromagnetico utilizzando filtri, che consentono agli astronomi di visualizzare oggetti a lunghezze d’onda definite con precisione. Una miscela di note in Le diverse lunghezze d’onda consentono agli astronomi di sviluppare un quadro più completo della strutturacomposizione e comportamento, che solo la luce visibile rivela.

Hubble cattura una galassia irregolare e ondulata

La galassia NGC 7292 è punteggiata da questa immagine del telescopio spaziale Hubble, accompagnata da una manciata di stelle luminose e macchie sfocate di galassie di fondo estremamente distanti.

Illustrazione della formazione di nuove galassie.

Circa 44 milioni di anni fa La luce della Terra nella costellazione di PegasoQuesta galassia è irregolare, il che significa che manca dei caratteristici bracci a spirale o della forma ellittica di alcune galassie. READ La NASA ricalcola la probabilità che un asteroide delle dimensioni dell'Empire State Building colpisca la Terra

Insolitamente, il suo nucleo si estende in una barra distinta, una caratteristica osservata in molte galassie a spirale. Oltre alla sua forma nebbiosa, NGC 7292 è notevolmente più debole. Di conseguenza, gli astronomi classificano NGC 7292 come una galassia con una bassa luminosità superficiale, appena distinguibile sullo sfondo del cielo notturno. Queste galassie sono generalmente dominate da gas e materia oscura piuttosto che da stelle, riferisce la NASA.

Gli astronomi hanno ordinato a Hubble di farlo NGC 7292 è stato ispezionato durante una campagna osservativa che ha studiato gli effetti delle supernove di tipo II Ulteriori informazioni sulla sua diversità. Queste massicce esplosioni si verificano quando una stella massiccia collassa e poi rimbalza violentemente in un’esplosione catastrofica che sconvolge le stelle.

Gli astronomi osservarono la supernova NGC 7292 nel 1964 e la chiamarono SN 1964H. Lo studio dell’intorno stellare di SN 1964H aiuta gli astronomi a stimare la massa iniziale della stella che è diventata supernova. Le osservazioni potrebbero aiutare a scoprire stelle compagne sopravvissute che un tempo condividevano un sistema con la stella che divenne SN 1964H.