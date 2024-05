Questo è il motivo per cui il Negozio di Fortnite non mostra più il conto alla rovescia

Giochi epici Ancora una volta nel mirino delle autorità, in questo caso quelle olandesi. Persone creative fortnite Recentemente ho dovuto pagare a Penalità A Più di un milione di euro Quindi poteri Olanda È considerato Pratiche commerciali aggressive e illegali. la ragione? IL Ragionieri E il conto alla rovescia Seguace Negozio quotidiano Del gioco epico, perché sostengono che stimoli FOMO E agli acquisti compulsivi, soprattutto tra i minorenni.

Epic Games rimuove Countdown dal negozio di Fortnite a causa di una multa nei Paesi Bassi

Nel dicembre 2023, ACM Olandese, direi Difensore dei consumatori Nei Paesi Bassi si è sviluppato Rapporto completo in quale Hanno concluso che Epic Games causava acquisti compulsivi nei suoi giocatori attraverso i conti alla rovescia giornalieri del negozio Dal gioco. Le autorità di questo paese ritengono che Epic stia deliberatamente incitando FOMOLui Paura di perdere intenzionalmente i contenuti temporaneamente disponibili Per aumentare vendite e profitti.

Epic Games si trova ancora una volta nei guai per le sue decisioni sulla progettazione del negozio Fortnite

Il file indica anche questo Hanno multato la società responsabile del videogioco Con enorme 1.125.000 euroE Gli hanno dato tempo fino al 10 giugno 2024 per apportare modifiche al negozio Per evitare di impegnarsi nuovamente in queste pratiche.

In risposta, V.I Post sul blog Dal suo sito ufficiale, Epic Games avverte che farà ricorso contro questa decisione Dalle autorità olandesi, ma per ora Hanno introdotto cambiamenti come l’eliminazione del sistema della scarsità cose cosmetiche, Oppure rimuovi il conto alla rovescia COME, Invece di visualizzare informazioni sull’ora locale in cui viene aggiornato il negozio Secondo la nostra regione di gioco. In altre parole: La multa di ACM è il motivo per cui non c’è il conto alla rovescia nel negozio.

Ora invece del conto alla rovescia, c’è un annuncio che indica quando il negozio verrà riavviato a seconda della nostra regione

Gran parte del successo economico di Fortnite è dovuto proprio al design del suo negozio.: Piuttosto che un catalogo Dove possiamo scegliere l’oggetto che vogliamo acquistare tra tutti gli oggetti disponibili nel gioco, Ogni giorno c’è solo una piccola selezione casuale da lui. Poiché non si sa mai quando e se il prodotto cosmetico in questione verrà restituito, Ciò incoraggia gli acquisti compulsivi tra i giocatori per ottenere l’oggetto desiderato mentre è ancora disponibile per l’acquisto..

Comunque lo capiamo Questi cambiamenti per i giocatori di tutto il mondo non hanno solo lo scopo di placare ACM Dall’Olanda, Ma evita anche possibili futuri problemi legali con le autorità di altri paesi. Questa non è la prima multa da 1 milione di dollari che Epic riceve; Nel 2023 La Federal Trade Commission (FTC) ha inflitto alla società americana una multa del valore di 245 milioni di dollari Anche proprio perché Problemi nel negozio FortniteIn questo caso perché lo hanno spiegato Il suo design ha reso possibili acquisti occasionali Mentre Quando si trattava di generare rendimenti, il sistema era intenzionalmente più complicato.

