Questo è il motivo per cui non ricevi notifiche su WhatsApp Web

Sempre più persone stanno usando WhatsApp WebIl Una versione dell’app di messaggistica più popolare sul mercato progettata per l’uso su PC Che si tratti di laptop o desktop. Questa opzione è più praticoR In alcune situazioni, come quando lavoriamo con un computer. Tuttavia, nei giorni scorsi Whatsapp Web Ha subito alcuni errori con le notifiche.

Lo ha avvertito la piattaforma specializzata wabetainfoche ha riferito sul proprio sito web che alcuni utenti della versione desktop di WhatsApp hanno scoperto che alcuni utenti della versione desktop di WhatsApp Nelle ultime settimane non hanno visto un messaggio di notifica sul proprio PC ogni volta che ricevono una notifica. Hanno avvertito che “nelle ultime settimane molte persone si sono lamentate di un problema con le notifiche push durante l’utilizzo della versione stabile di WhatsApp Web”.

Il Il problema ha costretto gli utenti ad aprire una finestra web di Whatsapp per verificare manualmente se avevano ricevuto un messaggio. Questo metodo può essere molto scomodo perché le notifiche sono una delle funzionalità più utili in app come WhatsApp.

Presto il verdetto è arrivato sui social. Diverse persone su Twitter hanno riferito di non essere in grado di ricevere notifiche automatico e Si sono rivolti al social network per avere notizie e una soluzione prima del problema. Per la maggior parte degli utenti, le notifiche sono essenziali per una conversazione fluida attraverso questa rete di messaggistica.

soluzione

La soluzione per porre fine al problema delle notifiche è molto semplice. come indicato in wabetainfoE il L’ultimo aggiornamento beta 2.2219.2 per WhatsApp desktop corregge questo errore con le notifiches, quindi puoi effettivamente risolverlo se hai questa versione. Nel caso non ce l’avessi, Devi solo aggiornare la versione.

“Se hai lo stesso problema, apri WhatsApp Desktop e aggiorna all’ultima versione disponibile. Se non vedi ancora le notifiche push quando usi l’ultimo aggiornamento per qualsiasi altro motivo, Puoi anche considerare di passare alla versione beta, poiché le persone non hanno più il problema‘”, spiega direttamente Webinfo.

Leggi anche