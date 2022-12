Questo è il mouse Viper V2 Pro di Razer

marchio di fabbrica scanner che ha una gamma impressionante di prodotti lifestyle per “giocatori”, ha nel suo nuovo catalogo Viber v2 pro, un mouse “wireless” ultraleggero dotato della più recente tecnologia progettato con il supporto di giocatori professionisti di eSport. È più leggero del 20% rispetto al suo predecessore, il Viper Ultimate, stabilendo così nuovi standard per le competizioni, con interruttori ottici di nuova generazione, una migliore durata della batteria e un sensore ottico Focus Pro 30K, risultando in un mouse con prestazioni ottimali quando si tratta di raggiungere obiettivi negli eSport.

valori del dispositivo

“Abbiamo considerato attentamente ogni grammo del peso del Viper V2 Pro per assicurarci che, in cambio di un peso inferiore, non andasse a scapito di funzionalità e prestazioni”, afferma. Chris Mitchell Direttore della divisione PC da gioco di Razer. Non siamo contenti solo di un taglio di peso qua e là. Sia i giocatori professionisti di eSport che la più ampia comunità di mouse da gioco hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo del Viper V2 Pro, rispondendo al loro feedback, sia che si trattasse di un miglioramento del pulsante o del sensore commutazione, o anche qualcosa di semplice come migliorare l’urto del pulsante laterale ”

nell’esperienza dell’utente, Jimmy “Marvid” NguyenIl professionista Valorant OpTic Gaming ha osservato: “Questo mouse sembra fatto per me. La forma e il peso sono perfetti nella mia mano, sembra un’estensione naturale del mio corpo. È diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai provato prima.”

prestazione

Il sensore ottico Razer Focus Pro 30K fa parte del Viper V2 Pro ed eccelle nel raggiungere una risoluzione di 0,5 pollici. Precisione complessiva del 99,8%.. Questo sensore è dotato di funzionalità AI come il tracciamento intelligente, la sincronizzazione del movimento e il tracciamento asimmetrico per ottenere buoni risultati in competizioni di alto livello. Il tracciamento asimmetrico è stato migliorato per supportare fino a 26 livelli di regolazione granulare Alto rispetto ai tre livelli della versione precedente. Questa capacità di personalizzazione consente agli utenti di impostare la distanza di sollevamento e il posizionamento in base al proprio stile di gioco.

Fornisce un migliore senso del tatto e un ciclo di vita più lungo. Presenta i nuovi switch ottici Gen 3, senza problemi di doppio clic e nessun ritardo di rimbalzo. Hanno un ciclo di vita di 90 milioni di battute, che aumenta la proposta di valore del 25% rispetto alla generazione precedente.

qualità eccezionali

Viper V2 Pro è stato creato da zero e con i migliori giocatori del mondo, con l’obiettivo di fornire loro un prodotto rivoluzionario in grado di migliorare le loro prestazioni. Flo Gutiérrez, Global Director of Esports di Razer. “Durante il nostro processo di progettazione e sviluppo del mouse, abbiamo ricevuto più e più volte feedback molto positivi ed entusiasmanti dai giocatori, in particolare per quanto riguarda fattori come peso, “interruttori” e sensori. ”

Il Viper V2 Pro può essere caricato tramite un cavo Type-C e dispone di un pulsante per modificare le sezioni DPI, consentendo flessibilità nella sensibilità e modifiche in tempo reale, senza dover passare per “software”. L’aggiunta di impugnature laterali aggiuntive sotto forma di Viper V2 Pro, cavo Razer Speedflex ed estensore dongle USB HyperSpeed ​​​​da 2,4 GHz sono garantite per offrire a qualsiasi giocatore le migliori condizioni.

i prezzi

È disponibile in bianco e nero e Il suo prezzo è di 159,99 euro.

Riepilogo dei vantaggi

Con un peso inferiore di circa il 22% rispetto al modello precedente del marchio, il Razer Viper Ultimate, è uno dei mouse per eSport più leggeri in circolazione, offrendo la velocità e il controllo di cui i giocatori e i professionisti hanno bisogno.

Integra interruttori del mouse ottici di terza generazione che forniscono un ciclo di vita migliorato di 90 milioni di clic, nessun problema di doppio clic e nessun ritardo di rimbalzo.

La connessione è più veloce del 25% rispetto ad altre tecnologie wireless, garantendo buoni risultati di gioco con prestazioni elevate e bassa latenza, anche in ambienti wireless rumorosi.

Può funzionare fino a 80 ore ininterrottamente grazie alla sua migliorata efficienza energetica wireless.

In grado di passare da 5 livelli DPI senza la necessità di software.